ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¡·ëº§¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇµÁÊì¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡¡»×¤ï¤ºÊÖ¤¹¤È¡Ä¡ÖÈà½÷°Ê³°¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë·ëº§¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¸òºÝÃæ¤Ë¡Ö¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤È¤â¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤È¤â²¿²ó¤«ÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¹¥¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà½÷¤Î¿Æ¤Ë¤Ï¡×¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¡¢¥ß¥é¡¼¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ë¸å¤í¤«¤é¡È·ëº§¤·¤Æ¤¨¤¨¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¡È¤¨¤¨¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡È·ëº§¤·¤Æ¤¨¤¨¤±¤Éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ó¤¾¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¨¤¨¤ó¤«¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤Ã¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤ÏÉâµ¤¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤»¤§¤Ø¤ó¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬À¨¤¤¿Í¤Ç¡È¥Ð¥ì¤ë¤Ê¤è¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡È¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ï¤¢¤«¤ó¤ä¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£Èà½÷°Ê³°¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£