¡¡¡Ö¹Åç£±¡Ý£³¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£´Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¡£µÆÃÓ¤È£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£±¡¢£²ÈÖ¤Î¡È¥¿¥Ê¥¥¯¡É¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¹Åç¤Ç²á¤´¤·¤¿£±£²Ç¯´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢µåÃÄ¤Ø°¦¤¢¤ë¡È¥²¥¡É¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£¸ñÅÞ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ£²¤¬¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¡Ö¹Êå¡×¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ£²¤¬¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤ë¤Þ¤ÇÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¹Êå¡Ý¡£¸ñÅÞ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬ÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¡£ºÇ½ªÀï¤Ç»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡Íø¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë»ÑÀª¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°¦¤¢¤ë¡È¥²¥¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î£±·³¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ÀµµÁ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇËÍ¼«¿È¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ëÃË¤Î¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤¤¡£
¡¡ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ÎºÆ·ëÀ®¤Ë¸ñÅÞ¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¥·¥ç¡¼¥ÈÅÄÃæ¡×¡Ö£²ÈÖ¥»¥«¥ó¥ÉµÆÃÓ¡×¡£²«¶â´ü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡È¥¿¥Ê¥¥¯¡É¥³¥ó¥Ó¤¬£±¡¢£²ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯£´·î£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè£´Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤ÇÊ¨¤Î©¤ÄËÜµòÃÏ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤Ä¤é¤¤»þ¤«¤éÆóÍ·´Ö¤ò°ì½ï¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê´¿À¼¤òÄº¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¯¤·¤À¤±´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤ÈÉâ¤«¤ì¤¿É½¾ð¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢Í··â¤Ç¤Ï£´ÅÙ¤Î¼éÈ÷µ¡²ñ¤òÃúÇ«¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¡£¶å²óÅÓÃæ¤Î¼éÈ÷¤Ç¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢»°ÎÝ¡¦º´¡¹ÌÚ¤é¤È¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢£±·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«£±£µ»î¹ç¡££¹·î¾å½Ü¤Ë¤ÏµåÃÄ¤«¤é°úÂà»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤Ä¤«¤ó¤ÀÀ¤³¦¤ò¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡£¼¤á¤ë¤Ê¤é¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡££²·³¤Ç¤Ï£³³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿´¤Î±ê¤¬¤Ý¤Ã¤È¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥×¤Ç¤Î£±£²Ç¯´Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥«¡¼¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ç´À¤ò¿¡¤Ã¤¿ÅÄÃæ¡£ÀÖ¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ëÌ´¸«¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢¥«¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤Ë³Î¤«¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£