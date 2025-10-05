ÈéÉæ¤ÎÆñÉÂŽ¢É½Èé¿åá×¾ÉŽ£¤ÈÆ®¤¦¾®³Ø2Ç¯ÃË»ù¡Ö¾¯¤·¤Î»É·ã¤ÇÈéÉæ¤Ë¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬¡Ä¡×²Æ¤Ë¤Ï¡È»Ø¤ÎÌþÃå¡ÉÇí¤¬¤¹¼ê½Ñ ¿·Ìô³«È¯¤Ç¼£ÎÅ¤Ë¸÷¤â
»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë½»¤àÃË¤Î»Ò¡£¡ÖÉ½Èé¿åá×¾É¡×¤È¤¤¤¦ÈéÉæ¤Ë¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤½¤Î¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆñÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë»Ñ¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈéÉæ¤ÎÆñÉÂŽ¢É½Èé¿åá×¾ÉŽ£¤ÈÆ®¤¦¾®³Ø2Ç¯ÃË»ù¡Ö¾¯¤·¤Î»É·ã¤ÇÈéÉæ¤Ë¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬¡Ä¡×²Æ¤Ë¤Ï¡È»Ø¤ÎÌþÃå¡ÉÇí¤¬¤¹¼ê½Ñ ¿·Ìô³«È¯¤Ç¼£ÎÅ¤Ë¸÷¤â
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©¡×
¡ÊÅÄîµÉ¢¤¯¤ó¡Ë¡Ö¥Ôー¥Þ¥ó¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¤¨¡©¥Ôー¥Þ¥ó¹¥¤¤Ê¤Î¡×
¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°¡£»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë½»¤à¡¢ÅÄîµÉ¢¤¯¤ó¡£À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤¢¤ëÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊì¡¦¸÷´õ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉ½Èé¿åá×¾É¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¡£¾¯¤·¤Î»É·ã¤ÇÈéÉæ¤¬¤á¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡×
É½Èé¿åá×¾É¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÈéÉæ¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Àµ¾ï¤Ëºî¤é¤ì¤º¡¢¾¯¤·¤Î»É·ã¤Ç¿åá×¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Çí¤¬¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤Î¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó500～1000¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹³¶Ý¥·ー¥È¤òÁ´¿È¤Ë¡ÄÇí¤¬¤¹ºÝ¤Ë¤ÏÄË¤ß¤â
¡ÊÉã¡¦Úå½¨¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢º£¤ÎÉÂµ¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢½Ð·ì¤¬Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Á´¿È¤ÎÈéÉæ¤Ë¤«¤æ¤ß¤¬½Ð¤ë¤Û¤«¡¢¼êÂ¤Î»Ø¤ÎÌþÃå¤äÊÑ·Á¤âµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹³¶Ý½èÍý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÍÑ¤Î¥·ー¥È¤òÁ´¿È¤ËÅ½¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤ªÅò¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥·ー¥È¤ò¤Ï¤¬¤¹»þ¤ÎÄË¤ß¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä
¡ÊÊì¡¦¸÷´õ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤À¤ó¤À¤óÄË¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µã¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¿¿¿å¤è¤ê¤Ï¤·¤ß¤Ë¤¯¤¤À¸Íý¿©±ö¿å¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤â¾¯¤·¤º¤Ä¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï¡È»Ø¤ÎÌþÃå¡É¤òÇí¤¬¤¹¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤â
µîÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ØÆþ³Ø¡£Ëþ³«¤Îºù¤Î¤â¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ªÉã¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆþ³Ø¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡ÖÍ§Ã£¤Ï²¿¿Í¤¯¤é¤¤ºî¤ê¤¿¤¤¡©¡×
¡ÊÉ¢¤¯¤ó¡Ë¡Ö10¿Í¡×
É¢¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¡£ÂÎ°é¤Ê¤É°ìÉô¤Î¼ø¶È¤ò½ü¤¡¢ÉáÄÌ³Øµé¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï½ÉÂê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂµ¤¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï¡¢±¦¼ê¤Î»Ø¤ÎÌþÃå¤òÇí¤¬¤¹¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊì¡¦¸÷´õ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö±¦¼ê¤Ï·ë¹½¸Ç¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢10ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÀÚ¤Ã¤ÆÆ°¤«¤¹¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤âÄÌ¤¦¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë¡ÖÄË¤«¤Ã¤¿¡©¼ê½Ñ¤Î¤È¤¡×
¡ÊÉ¢¤¯¤ó¡Ë¡Ö¤¦¤ó¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿·¤·¤¤ÅÉ¤êÌô¤ò³«È¯ ¹ñÆâ¤Ç¤â¾µÇ§
º£¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤¤¡ÖÉ½Èé¿åá×¾É¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤È¤·7·î¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿·¤·¤¤ÅÉ¤êÌô¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊKrystal Biotech Japan ¶â»ÒÇîÌÀ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅÉ¤êÌô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤ÎÌô¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¥Ù¥¯¥¿ーÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£½ý¤ò´°Á´¤ËºÉ¤°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÌÜÅª¡×
¡Ö¥Ð¥¤¥¸¥å¥Ù¥Ã¥¯¥²¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Î¿·¤·¤¤ÅÉ¤êÌô¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀß·×¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤ò´µ¼Ô¤ÎºÙË¦¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÈéÉæ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òºî¤ê½Ð¤·½ý¤ò¼£¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¼£¸³¤Ç¤Ï¡¢È¾Ç¯´ÖÅêÍ¿¤¹¤ë¤È¡¢7³ä¤Î´µ¼Ô¤Ç½ý¤¬¼£¤ë¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊKrystal Biotech Japan ¶â»ÒÇîÌÀ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âºßÂðÅêÍ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅêÍ¿ÉÑÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½µ¤Ë1²ó½ý¤ÎÉôÊ¬¤ËÅêÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
ÆüËÜ¤Ç¤â¾µÇ§¤µ¤ì¡¢¶á¤¯ÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊKrystal Biotech Japan ³ÞËÜ¹À¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö´õ¾¯¼À´µ¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ½Èé¿åá×¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¡¢ÄË¤ß¤ä¶ìÄË¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«½õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
É¢¤¯¤ó¤ÎÉ½Èé¿åá×¾É¤Ï¤³¤ÎÌô¤ò»È¤¨¤ë·¿¤Ç¡¢11·î°Ê¹ß¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Êì¡¦¸÷´õ¤µ¤ó¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊì¡¦¸÷´õ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÄË¤ß¤â¤Ê¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¼ê·Ú¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ï¡ÊÌô¤¬»È¤¨¤ë¡Ë±ÉÍÜ¾ã³²·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥Ã¥ー¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉ¢¤¯¤ó¤¬³Øµé°Ñ°÷¡×
2³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤¿É¢¤¯¤ó¡£¤¤ç¤¦¤ÏÂç¹¥¤¤Ê±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç¤¹¡£
Í§Ã£¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯É½¤â¤·¤Þ¤¹¡£
É¢¤¯¤ó¤¬¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¤¹¤ë¤È¡Ä
¡Ê¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¡Ë
¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¡ª¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤â¡ª
¡ÊÍ§Ã£¡Ë¡Ö¡ÊÉ¢¤¯¤ó¤¬¡Ë³Øµé°Ñ°÷¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë¡ÖÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¡©¡×
¡ÊÉ¢¤¯¤ó¡Ë¡Ö¤¦¤ó¡£1³Ø´ü ¼ê¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
±¿Æ°²ñ¤Ë±óÂ¤Ê¤É¡¢¹Ô»ö¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î2³Ø´ü¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÉ¢¤¯¤ó¡Ë
¡Ö±¿Æ°²ñ¤Î50¥áー¥È¥ëÁö¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤ë¡×
²ÈÂ²¤ä³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢1Êâ¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¢¤¯¤ó¡£¤¤ç¤¦¤â¾Ð´é¤ÇÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£