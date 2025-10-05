Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬µþÅÔ¤Ç¿¢Êª±àË¬Ìä¡¡¥é¥ó¤Î·Á¾õ¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª°õ¤Î¥´¥è¥¦¥Ä¥Ä¥¸¤â´Õ¾Þ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏµþÅÔÉÜ¤Î¿¢Êª±à¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤Î¿¹¡×¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¿·´´Àþ¤ÇµþÅÔ±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢±ØÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Ë³«±à¤«¤é100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µþÅÔ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¿¢Êª±à¤òË¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¦¤Ã¤¿¤É¤ó¤°¤ê¤òÆþ¤ì¤ÆÆ°Êª±à¤Î¥¯¥Þ¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¥Ý¥¹¥È¡×¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤Î¤É¤ó¤°¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¤È¾Ð´é¤Ç½Ò¤Ù¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¤É¤ó¤°¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸ÂÖ·Ï¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î²¹¼¼¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥é¥ó¤Î²Ö¤Î·Á¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª°õ¤Î¥´¥è¥¦¥Ä¥Ä¥¸¤Ê¤É¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï2Çñ3Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï5Æü¤Ë»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢6Æü¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£