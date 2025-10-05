ºÇ¿·¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡×½é¤á¤Æ¥É¥Ã¥¯¤«¤é½Ð¤¿¡ª Â¤Á¥½ê¤¬Æ°²è¤Ç¸ø³« ¤¿¤ÀÊÆ·³¤Ë¤Ï´î¤Ù¤Ê¤¤»ö¾ð¤â
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎHII¡Ê¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥¬¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¥º¡Ë¼Ò¤Ï2025Ç¯9·î29Æü¡¢·úÂ¤Ãæ¤Î¿··¿¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡×¤¬¡¢½é¤Î¹Ò¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¬½é¤á¤ÆÆ°¤¤¤¿¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡ÖJFK¡×¤Î¶á±Æ¤Ç¤¹
¡¡¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡×¤Ï¸½ºß¡¢¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ëHII¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ý¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥ºÂ¤Á¥½ê¤ÇçßÁõ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÂ¤Á¥½ê¤¬ÌÌ¤¹¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥ºÀî¤Ø¥¿¥°¥Ü¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¡¢´Ï¤ÎÁ°¸å¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Â¤Á¥½ê¤Î²¹ç¤Ç²óÆ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦R¡¦¥Õ¥©¡¼¥Éµé¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤Î2ÈÖ´Ï¤È¤·¤Æ·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢Á´Ä¹¤ÏÌó333m¡¢ËþºÜÇÓ¿åÎÌ¤Ï10Ëü1605¥È¥ó¤¢¤ê¡¢²Ã°µ¿å·¿¸¶»ÒÏ§¤ò2´ðÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ê¿å¤Ï2019Ç¯12·î7Æü¤Ç¡¢3Ç¯¸å¤Î2022Ç¯¤ËÅÅ¼§¼°¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È(EMALS)¤¬½é¤á¤Æ»î¸³¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢·úÂ¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÃÙ±ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¢Ìò¤ÏÅö½é2022Ç¯¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï2027Ç¯¾å½Ü¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï¸½ÌòºÇ¸Å»²¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥Ë¥ß¥Ã¥Ä¡×¤ò2026Ç¯¤ËÂàÌò¤µ¤»¤ë·×²è¤Î¤¿¤á¡¢1Ç¯¶á¤¯¶õÊì¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´ÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ÏÂè35Âå¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÂçÅýÎÎ¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢1967Ç¯¤Ë¿Ê¿å¤·¤¿¥¥Æ¥£¥Û¡¼¥¯µé¶õÊì¤Î4ÈÖ´Ï¤ËÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦R¡¦¥Õ¥©¡¼¥Éµé2ÈÖ´Ï¤Ï2ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
