¡¡¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¤ÈÇò½§¿×¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¡£¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡ÙÂè1ÏÃ¤è¤ê
¡¡ËÅÄÍª¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼2¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£
¡¡À²³¤¾»¹°¡ÊÇò½§¡Ë¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤¹¤ëÀéÀÐÅ¯¡Ê¾¾Åç¡Ë¤¬Ì¼¤Î°¦Íü¡ÊÃª¶¶ÇµË¾¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ²³¤¤ÎÂ©»Ò¡¦À¶°ìÏº¡ÊÝ¯¡Ë¤Î¤¿¤á¤ÎÄ«¤´ÈÓºî¤ê¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤´ÈÓ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¼ê¤òÉÕ¤±¤º¡¢ÀéÀÐ¤ÈÀ²³¤¤Ï¤¤¤¯¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÀÐ¤Ï¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤æ¤«¤ê¡ÊÏ¡ÐÇÈþº»»Ò¡Ë¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÎÁÍý¤â¤Ç¤¤ë¤ÈÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿ÀéÀÐ¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯À²³¤¤È°ì½ï¤ËÎÁÍý¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Ø¡£ÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ø¤ª¤¦¤Á¥«¥ì¡¼¡Ù¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¤ª¤¦¤Á¥«¥ì¡¼¡Ù¤òÊú¤¨¡¢°¦Íü¤ÈÀ¶°ìÏº¤ò·Þ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤¿ÀéÀÐ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¡Ö°¦Íü¤¬¤ªÍ§¤À¤Á¤Î·ò¡Ê²ÃÆ£Âç¼ù¡Ë¤òÃ¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¡£»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤âÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤°¦Íü¤ò¡¢ÀéÀÐ¤Ï¼¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡À²³¤¤Ï¡¢°¦Íü¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤è¤¦¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¡ÖÀéÀÐ¤¯¤ó¤ÈËÍ¤È¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¤è¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£À¶°ìÏº¤Ë¡Ö°¦Íü¤Á¤ã¤ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÀéÀÐ¤Ï¡¢°¦Íü¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡°¦Íü¤Ï¡Ö·ò¤¯¤ó¤¬¤¦¤Á¤Î¤³¤ÈÊÑ¤Ê²È¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£¥Ñ¥Ñ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤ÊÑ¤Ê²È¤À¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é°¦Íü¤¹¤Ã¤´¤¯·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£ÀéÀÐ¤Ï°¦Íü¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ä¤Ä¡Ö²ù¤·¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¿Í¤òÃ¡¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ó¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤â¼¡¤«¤é¤ÏÀäÂÐ¤ËÃ¡¤¤¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢4¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë¡Ø¤ª¤¦¤Á¥«¥ì¡¼¡Ù¤ò¿©¤Ù¤ë¡£°¦Íü¤âÀ¶°ìÏº¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤½¤ì¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ´°¿©¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢ÀéÀÐ¤Ï°¦Íü¤ÈÀ¶°ìÏº¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤ÏÊÑ¤À¡£¤è¤½¤«¤é¸«¤¿¤é¤¹¤Ã¤´¤¯ÊÑ¤À¡£¤À¤±¤É¤è¤½¤ËÉé¤±¤Í¤¨¤°¤é¤¤²¶¤¿¤Á¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤²È¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¤À¤«¤é¤ªÁ°¤é¤âÉé¤±¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¹ð¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»µ¤¤À¤¬¾ð¤Ë¸ü¤¤¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÀéÀÐ¤È¡¢¿´Í¥¤·¤¤À²³¤¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¡ÖÀéÀÐ¥Ñ¥Ñ¤âÀ²³¤¥Ñ¥Ñ¤â¥Ï¥Þ¤êÌò¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¡×¡Ö°¦¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥³¥ê¤È¤·¤¿¤ªÏÃ¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥É¥é¥Þ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
