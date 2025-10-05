ÅìÂçÅê¼ê¤¬£¹£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±à¡õÏ»Âç³ØÇòÀ±¡¡£²£²Ç¯½Õ£´¶¯¤Î¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³½Ð¿È£²Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦¾¾ËÜ¿µÇ·²ð
¢¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè£´½µÂè£±Æü¢¦ÅìÂç£µ¡½£³·ÄÂç¡Ê£´Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÅìÂç¤ÈË¡Âç¤¬Àè¾¡¤·¤¿¡£ÅìÂç¤Ï£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£±£·¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¤Ç£²£²Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä£´¶¯Æþ¤ê¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦¾¾ËÜ¿µÇ·²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢£¶²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï½éÇòÀ±¡£¹Ã»Ò±à¤ÈÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤È¤â¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÅìÂçÅê¼ê¤Ï¡¢£±£¹£²£¸Ç¯²Æ¤Ë¹â¾¾Ãæ¤Ç£²¾¡¤·¡¢ÅìÂç¤Ç¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»£´¾¡¤·¤¿³á¸¶±ÑÉ×°ÊÍè£¹£±Ç¯¤Ö¤ê»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼ì·®¤Îº¸ÏÓ¡¦¾¾ËÜ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅìÂç¤Ç£±¾¡¤Ç¤¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤â£²£´Ç¯½©¤ÎË¡Âç£²²óÀï°ÊÍè¤Î¾¡Íø¡£´¿´î¤Î±²¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï½éÇòÀ±¤Î¹¬¤»¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨£´ÅÐÈÄÌÜ¤Ç½éÀèÈ¯¡£¡Ö¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÂçÎÌ¼ºÅÀ¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢ºÇÂ®£±£´£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼£µ²ó£±¡¿£³¤ò£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡£±¦¼ê¿Í¤µ¤·»Ø¤ÎÉé½ý¤Ç·ç¾ìÃæ¤ÎÀµÊá¼ê¡¦¿ù±º³¤Âç¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÌÀÀÐ·ò¤È·ÄÂçÂÇÀþ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÆ¬Ç¾¤â¶î»È¤·¤¿¾¡Íø¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ï²¤ò·Ð¤ÆÅìÂç¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¡£¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¤Ç¤Ï£³Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£²£²Ç¯¤Ë¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¡££²²óÀï¤Î¹âÃÎÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£µ²ó£²¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅìÂçÅê¼ê¤¬¹Ã»Ò±à¤È¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¡£¡ÖµîÇ¯¤Î½©¤«¤é¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅìÂç¤Ç£±¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï£±£·Ç¯½©°ÊÍè¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤À¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÌÂ¼¡¡Í¥°á¡Ë
¡¡¢§¹Ã»Ò±à¡õÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¾¡Íø¡¡ÅìÂç¡¦¾¾ËÜ¿µÇ·²ð¡Ê¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¡£¹â¹»¤Ç¤Ï£²£²Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç£±¾¡¡£¹Ã»Ò±à¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢Ï»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÅìÂçÅê¼ê¤Ë¤Ï¡¢»ÔÀîÉð»Ë¡Ê£¸£°Ç¯²Æ¡¦¹ñÎ©¡¢ÄÌ»»£·¾¡¡Ë¡¢Æï°æ°ìÆ¡Ê£°£²Ç¯½Õ¡¦¾¾¹¾ËÌ¡¢ÄÌ»»£±¾¡¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÌ¤¾¡Íø¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¡õÏ»Âç³Ø¤Ç¾¡Íø¡×¤ÎÅìÂçÅê¼ê¤Ï¡¢£±£¹£³£´Ç¯½©¡¦·ÄÂç£²²óÀï¤Î³á¸¶±ÑÉ×¡Ê£±£¹£²£¸Ç¯²Æ¤Ë¹â¾¾Ãæ¤Ç¹Ã»Ò±à£²¾¡¡¢Ï»Âç³ØÄÌ»»£´¾¡¡Ë°ÊÍè¡¢¾¾ËÜ¤¬£²¿ÍÌÜ¤À¡£
¡¡¢¡¾¾ËÜ¡¡¿µÇ·²ð¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ë£²£°£°£µÇ¯£±·î£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£°ºÐ¡£¾®£³¤«¤éºùÄé¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³Ãæ¤Ç¤ÏÅÄÌµ¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¤Ç¤Ï£³Ç¯½Õ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÅìÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££±£·£²¥»¥ó¥Á¡¢£¸£°¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£