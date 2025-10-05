¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤¬£³µ¨Ï¢Â³¤ÇÀÅ²¬¸©Í¥¾¡¡Ä£±£´£·¥¥íº¸ÏÓ¡¦¹âÉôÎ¦¤¬½éÀï¤«¤é£µ»î¹çÏ¢Â³´°Åê
¢¡½©µ¨¹â¹»ÌîµåÀÅ²¬¸©Âç²ñ¢¦·è¾¡¡¡À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼£³¡½£±³ÝÀîÀ¾¡Ê£´Æü¡¦ÁðÆåµå¾ì¡Ë
¡¡·è¾¡¤ÇÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤¬³ÝÀîÀ¾¤ò£³¡½£±¤Ç²¼¤·¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î±É´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎºÇÂ®£±£´£·¥¥íº¸ÏÓ¡¦¹âÉôÎ¦¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£±¼ºÅÀ´°Åê¤Ç£±£³Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°£²£µÇ¯½Õ¤«¤é£³µ¨Ï¢Â³¤ÎÀÅ²¬¸©Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¡¡À»Îì¤ÎÅ´ÏÓ¡¦¹âÉô¤¬°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó¡££±»à°ìÎÝ¤«¤é£²ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÆ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·¤Ïµö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢£³ÈÖ¡¢£´ÈÖ¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤ÈÄ¾¸å¤ËÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¹²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡££±£±£¸µå¤òÅê¤²¡¢Ëè²ó¤Î£±£³Ã¥»°¿¶¡£¥Á¡¼¥à¤ò£³µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¼çÀï¤ÇÅê¤²¤Æ¤Î£³Ï¢ÇÆ¡£¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£³ÝÀîÀ¾¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î¸©·è¾¡¤È¡¢Â³¤¯ºò½©¤Î½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¹âÉô¤ÎÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤È¡¢ÊÌÅê¼ê¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Åö½é¤ÏÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È»Ö´ê¡£º£²Æ¹Ã»Ò±à¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¾µå¼çÂÎ¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢Åêµå½Ñ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£´Ë¤¤ÊÑ²½µå¤ÎÍ¸úÀ¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¡£½©¸©½éÀï¤«¤é¤³¤ì¤Ç£µ»î¹çÏ¢Â³´°Åê¡£·×£´£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ï¤º¤«£³¼ºÅÀ¡¢£µ£±Ã¥»°¿¶¤ÇËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¶£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£±É´§¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¾åÂ¼ÉÒÀµ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÅê¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£Åê¤²¤¿¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏ¢Â³²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¸©Âç²ñÍ¥¾¡¤ÇÀ»Îì¤ÏÅì³¤Âç²ñ½Ð¾ì£±£²¥Á¡¼¥àÃæ¡¢³Æ¸©£±°Ì¤Î£´¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ÉÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£Åì³¤ÃÏ¶è³ä¤êÅö¤Æ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä°ìÈÌÏÈ¤Ï¡Ö£³¡×¡£½é½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£³«Ëë¤Þ¤ÇÌó£²½µ´Ö¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤â¤¦°ìÃÊ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹âÉô¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê°ËÆ£¡¡ÌÀÆü¹á¡Ë