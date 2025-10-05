¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤è¤êÍ¥¤·¤¯¤¹¤ëÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡¡¸ÞÎØÍîÁª¤«¤éÉü³è¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¡ÈÎý½¬¤·¤¹¤®¡É¤ò»þ¤Ë²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÏ¢ºÜ¡ÖÅìµþ¤Ë½¸¤¤¤·Ä¶¿Í¤¿¤Á¡×Âè24²ó
¡¡9·î¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡£9Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤ëÏ¢ºÜ¡ÖÅìµþ¤Ë½¸¤¤¤·Ä¶¿Í¤¿¤Á¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè24²ó¤Ï¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤Ê¤¤Îý½¬¡×¡£ÃË»Ò20¥¥í¡¢35¥¥í¶¥Êâ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿33ºÐ¡¦´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍîÁª¤«¤é1Ç¯¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¯¤¹¤ëÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡£ÀïÍ§¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼«¿È¤ÎÎý½¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£¡È¶â¸À¡É¤òÁ÷¤Ã¤¿35ºÐ¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ë¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ¡¢¸ÍÅÄ Í¯Âç¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¯¤¹¤ëÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡×
¡¡1Ç¯Á°¡¢ÀïÍ§¤Î¸ÀÍÕ¤Ï´ÝÈø¤Î¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤Ï2017Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ50¥¥í¤Ç4°Ì¡¢23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ35¥¥í¤Ç13°Ì¡£21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ50¥¥í¤Ç¤â5°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç6°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ç¹ç½É¤ò¼Â»Ü¡£º£Âç²ñ¡¢35¥¥í¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥À¥ó¥Õ¥£¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¶ä¥á¥À¥ë1¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë3¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹¡¦¥«¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥à¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤È¶¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ç½É¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ»ä¤â¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë³Ø¤ó¤À¤Î¤¬¡ÖÎý½¬¤ò¤ä¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Î1¤Ä¤¬Îý½¬²áÂ¿¡£¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«¿È¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥µ¥È¥·¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£´ÝÈø¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï´ÝÈø¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë2¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¡£Âç²ñ8ÆüÌÜ¤Î20¥¥í¶¥Êâ¤ò13°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¸å¡¢THE ANSWER¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥à¤¬Á÷¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¡Ö¥µ¥È¥·¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¡£¤¿¤À¡Ä¡×
¡Ö¥µ¥È¥·¤Ï¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤éËÜÈÖ¤Ç¤Ï¾¯¤·Èè¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÍ¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤µ¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎý½¬¤ÏÉ¬¿Ü¡£°ìÊý¤Ç²ø²æ¤äÀº¿ÀÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¤¡¢»þ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤Ï²áÅÙ¤ÊÎý½¬¤ÈµÙÂ©¤ÎÉÔÂ¤«¤é¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾É¸õ·²¡×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Û¤É¡£
¡Ö¡ÊÎý½¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡Ë»þ¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¾¯¤·²æËý¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥ó¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¡×¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤â¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡´ÝÈø¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢2·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤Ë¡£20¥¥í¡¢35¥¥í¤Î2¼ïÌÜ¤ÇÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÆâÄê¤¹¤ë¤È¡¢20¥¥í¤Ç¤Ï13°Ì¤ÎÀïÍ§¥«¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥à¤ò¾å²ó¤ëÆþ¾ÞÌÜÁ°¤Î9°Ì¤È·òÆ®¡£Éü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¡¢ºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤Íè¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¡£Ä¹Ç¯À¤³¦¤ÇÀï¤¤¡¢Æ±¤¸¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÎÉüÄ´¤â¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿35ºÐ¤Î¥«¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥à¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¹¤¤¡£½øÈ×¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²æËý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤µ¡×
¡¡Îý½¬¤ò¡Ö²æËý¡×¤¹¤ë¤³¤È¡£¾Ç¤ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¼«¤é¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»þ¤ËÌ´¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ / Kaho Yamanobe¡Ë
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¸ÍÅÄ Í¯Âç / Yudai Toda¡Ë