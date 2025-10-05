¡ÚÌ¡²è¡Û¥Ñ¥Ñ¤Î¡È¤¦¤½µã¤¡É¡¡5ºÐÂ©»Ò¤¬¡ÖÂç¿Í¤¬µã¤¯¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È±Ô¤¤°ì¸À¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÈÂçÀÚ¤Êµ¤ÉÕ¤¡É¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡¤¢¤ä¤Ã¤È¤½¤ó¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹´ü½ÐÄ¥¤ÎÁ°¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¤è¡×¤È¡¢¤¦¤½µã¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¥Ñ¥Ñ¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¡ÖÂç¿Í¤Ê¤Î¤Ëµã¤¯¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Þ¥Þ¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö5ºÐ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥´¤¤¡×¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï°ÎÂç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¶µ¤¨
¤¢¤ä¤Ã¤È¤½¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¡Ö¤È¤½¤ó²È¤ÎÆü¾ï¡×¤Ç°é»ùÌ¡²è¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ä¤Ã¤È¤½¤ó¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ä¤Ã¤È¤½¤ó¤µ¤ó¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¡ØÍ§¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¤ò»ä¤¬Ì¡²è¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°é»ùÌ¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î²Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤ËiPad¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ø»°½½Ï©¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë°é»ùÌ¡²è¤òÅê¹Æ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÊ¹¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Á¡Ù¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡Ù¤ÈºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Q.¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ä¤Ã¤È¤½¤ó¤µ¤ó¡ÖÂ©»Ò¤¬¡ØÂç¿Í¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤ä¡¢¡ØÂç¿Í¤Ï´Ö°ã¤¨¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¿¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ä¤ó¤ï¤êÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¡Ä¡£¤½¤Î¤È¤¤Á¤ç¤¦¤ÉËè½µ¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢»ä¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢»ä¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏµÏ¿É¬¿Ü¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Q.Â©»Ò¤µ¤ó¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢²¿¤«°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤¢¤ä¤Ã¤È¤½¤ó¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ¾·×¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ç¤â²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤µ¿Ìä¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÇº¤à¤«¡¢Ä´¤Ù¤ë¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¯¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.Â©»Ò¤µ¤ó¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¤Þ¤Í¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ä¤Ã¤È¤½¤ó¤µ¤ó¡Ö¼ç¿Í¤Î½ÐÄ¥¤¬³ä¤ÈÂ¿¤á¤Ê¤ï¤¬²È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤á¤Î½ÐÄ¥¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËè²ó¡Ø¥Þ¥Þ¤È¤à¤®¤Á¤ã¤ó¡ÊËå¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤ì¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¤âÂç¿Í¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Î¤³¤È¼é¤é¤»¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤ª¤ì¤¬¥É¥í¥Ü¡¼¤ÈÀï¤¦¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Ï·Ù»¡¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë·¸¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤¬²È¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Â©»Ò¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¾ÃËÉ»Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ëº¤¤Ã¤¿¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤ÆÌ´¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤¢¤ä¤Ã¤È¤½¤ó¤µ¤ó¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤¦¤½µã¤¤¬¡Ø¤¦¤½µã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤âÁá¤¤¤«¤â¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡ØÌÌÇò¤¤¥ª¥Á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ê¡Ù¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø3½µ´ÖÂÑ¤¨¤¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×