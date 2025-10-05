¡È¥ß¥¹¥¿¡¼ÆüËÜ¡É3Ï¢ÇÆ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦¥¹¥¿¡¼¤¬ÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¡¢ËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÇÄÏ¤ó¤ÀÌò¤Ï¡Ö»¦¤·²°¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¡Ú¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬¡Î»äÆ®ÊÔ¡Ï¡ÙÁêß·È»¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Îºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬¡Î»äÆ®ÊÔ¡Ï¡Ù¤¬10·î10Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£»¦¤·²°¡¦¹ñ²¬¾»¹¬¤òÄÉ¤Ã¤¿¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î1ËÜ¤À¤¬¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î»¦¤·²°¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¤ÆËÜºî¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¿·¥¥ã¥é¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£É¬»¦µ»¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç²¿½½¿Í¤ò¤âÁò¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»¦¤·²°¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Áêß·È»¿Í¡Ê25¡Ë¡£²ÈÂ²¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é½ÀÆ»¤ä¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢2021Ç¯¡Á23Ç¯¤Ë¤ÏJBBFÆüËÜÃË»Ò¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼ÆüËÜ¡×3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦¥¹¥¿¡¼¤À¡£¤½¤ÎÁêß·¤¬ÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¼å¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ù¤ÇËÜ³ÊÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áêß·¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
»£±Æ¡§»³¸µÌÐ¼ù
ºå¸µ´ÆÆÄ¤ËÁ÷¤Ã¤¿DM¤ËÊÖ»ö¤¬
¡½¡½º£²ó¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
Áêß·È»¿Í¡Ê°Ê²¼¡¢Áêß·¡Ë¡¡¤â¤È¤â¤È±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿§¡¹´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºå¸µ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ë¤â½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤ë»þ´ÆÆÄ¤ÎSNS¤ËDM¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é»×¤¤¤¬¤±¤ºÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Öº£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤â¤¦°ì¸Ä¥Ñ¥ó¥Á¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ÌòÊÁ¤âÁêß·¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡ÖÅö¤Æ½ñ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡©
Áêß·¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢»£±Æ¤¬¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÄÉ²Ã»£±Æ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
Áêß·¡¡¤Ï¤¤¡£´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬ÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡½¡½¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇÐÍ¥¤ò»Ö¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áêß·¡¡Âç¤¤¯¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÇÐÍ¥¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥±¥¬¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ò10Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤¬¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¿Æ¤«¤é°¦¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î3¤Ä¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áêß·¡¡¤¨¤¨¡£¤³¤³¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¿¤ò¤Ê¤¯¤¹»þ¤Ë¡¢¸å²ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ï¤È¤³¤È¤ó¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤â»Ä¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÌ¼¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
Áêß·¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Í¦µ¤¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤âSNS¤Ê¤É¤ÇÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Âº·É¤¹¤ë¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤¬¡¢Èà¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡Ù¡ÊNetflixÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤«¤éÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤È¤¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶ÚÆù¤¬¤Ç¤«¤¹¤®¤ÆÇÐÍ¥¤Ï¥à¥ê¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¼¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Èà¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿§¡¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢¤à¤·¤íÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Áêß·¡¡Á´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íî¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·¯¡¢ÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÎ·¿¤¬Ìò¤È¤·¤Æ¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó±éµ»ÎÏ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤Þ¤À¡ÖÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é¸À¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¹¤é¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥×¡¦Êú¤¨¤ë¡¦½³¤ë¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÎý½¬
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÄÏ¤ó¤Àº£²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤Ç²¿¤«½àÈ÷¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Áêß·¡¡¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Î»¦¤·²°¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³µÇ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ï¡¼¥É¤¬¶¯Îõ¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÉ¬»¦µ»¤À¤È¤¤¤¦Ç÷ÎÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡££±½µ´Ö¡¢Îý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡¢Êú¤¨¹þ¤ß¡¢½³¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼õ¤±¿È¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½·àÃæ¤Ç¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Î°ÒÎÏ¤ò²Ê³ØÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Áêß·¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤¬Ì¡²è¤Î¡Ø¥Ð¥¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿´Â¡¿Ìâ»¤ÎÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÌîµå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¶»¤ËÅö¤¿¤ë¤È¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿´Çï¤ÈÆ±¤¸0.02ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾×·â¤¬²Ã¤ï¤ë¤Èµ¯¤¤ë¡¢¤È¡£¤³¤ì¤ò¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»£±ÆÅöÆü¡¢ºå¸µ´ÆÆÄ¤ËÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Áêß·¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Áêß·¡¡¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÍß¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£
¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤
¡½¡½¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ò¤·¤¿Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¡¢¼ç±é¤Î¾¾ËÜÂîÌé¤µ¤ó¤¬À¸Íñ¤ò°û¤à¥·¡¼¥ó¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¡¡¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¥Þ¥óÌò¤ÎÁêß·È»¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Î»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤Î°ìËë¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÀ¸Íñ¤ò°û¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¤ª¤¨¤Ã¡Ù¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ê¸½¾ì¤¬¡ËÂçÇú¾Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê±Ç²è¤Ë¡Ë»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¥í¥Ã¥¡¼¡Ù¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Èºå¸µ´ÆÆÄ¡£¡Ó
Áêß·¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬À¸Íñ¤ò°û¤ó¤À¤é¡¢²«¿È¤«Çò¿È¤¬¹¢¤Ë¡Ö¥´¥Ã¡×¤ÆÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¿¿ÌÌÌÜ¤Ë±éµ»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Áêß·¡¡´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¼«Ê¬¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¬´î¤Ö¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤Î¸«¤¨Êý¤¬¤Þ¤¿¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÊúÉé¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
Áêß·¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¥í¥Ã¥¡¼¡Ù¤Î¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£ÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áêß·È»¿Í¡Ê¤¢¤¤¤¶¤ï¡¦¤Ï¤ä¤È¡Ë¡¡1999Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Éã¤ä·»¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÀÆ»¤ä¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜÂç³Ø¹âÅù³Ø¹»ºß³ØÃæ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»À¸¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢¤Ç3Ï¢ÇÆ¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜÃË»Ò¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÀ©¤¹¤ë¤È¡¢23Ç¯¤Þ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNUMERO UNO¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬¡Î»äÆ®ÊÔ¡Ï¡Ù
STORY
»¦¤·²°¡¦¿¿ÃæÂîÌé¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÊä¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢½Æ¤ÎÄ´Ã£°ÍÍê¤ÇÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢Æ±¤¸»¦¤·²°¤Î¹ñ²¬¾»¹¬¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ì·ï¤¬¸¶°ø¤Ç¿¿Ãæ¤Ï»¦¤·²°¶¨²ñ¤«¤é¶à¿µ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¸µÁÄ¡¦µþÅÔ»¦¤·²°¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¿¿Ãæ¤ÎÉã¡¢Î¦ÅÍ¡£ÂîÌé¤ò°ì³å¤·¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¼Â²È¤ËÏ¢¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼Â²È¤ÇÃ¸¡¹¤È²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿Ãæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñ²¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ®»Ö¤ËºÆ¤Ó²Ð¤¬¤Ä¤¯¡£Éã¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¡¢ÌÔÎõ¤ÊÆÃ·±¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£
STAFF&CAST
´ÆÆÄ¡§ºå¸µÍµ¸ã¡¿½Ð±é¡§¾¾ËÜÂîÌé¡¢°ËÇ½¾»¹¬¡¢Âçºä·òÂÀ¡¢¾å¤Î¤·¤ª¤ê¡¢Æ£ß·¥¢¥Ë¥¡¢Áêß·È»¿Í¡¿2025Ç¯¡¿ÆüËÜ¡¿103Ê¬¡¿ÇÛµë¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¿©¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬¡Î»äÆ®ÊÔ¡Ï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¿10·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
¡Ê½µ´©Ê¸½ÕCINEMA¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë