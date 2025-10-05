½Ù²ÏÂæÂç¤¬½é¤Î¡ÈÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¡É¤ÎÀÚÉä¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¡×
¡þÂè31²ó´ØÅìÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ(4Æü¡¢°õÀ¾»ÔÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¼þ²ó¥³¡¼¥¹¡á6¶è´Ö34.4¥¥í)
Âè31²ó´ØÅìÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ù²ÏÂæÂç¤¬½é¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
10·î26Æü³«ºÅ¤ÎÂè43²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤ÎÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ëÂç²ñ¡£¥·¡¼¥É¹»¤Ç¤¢¤ëÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¦¾ëÀ¾Âç³Ø¡¦Âó¿£Âç³Ø¡¦ÃÞÇÈÂç³Ø¤ò¤Î¤¾¤¯¾å°Ì6¹»¤¬Á´ÆüËÜ¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£
1¶è(4.3¥¥í)¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢½Ù²ÏÂæÂç¤Ï»³¸ý¤¢¤ê¤¹Áª¼ê(2Ç¯)¤¬¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë¸Ä¿Í3°Ì¤ÎµÏ¿¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£2¶è°Ê¹ß¤ÏÅÏîµÈþÍªÁª¼ê(4Ç¯)¡¢´ÝÌÓË¨°¦Áª¼ê(3Ç¯)¡¢±öÌî°¦Íü²ÖÁª¼ê(4Ç¯)¡¢¶¶µÍ»ËÊâÁª¼ê(2Ç¯)¡¢Á°ÅÄÉ´²ÖÁª¼ê(1Ç¯)¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç9°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¦¾ëÀ¾Âç³Ø¡¦Âó¿£Âç³Ø¡¦ÃÞÇÈÂç³Ø¤é¥·¡¼¥É¹»¤ò¤Î¤¾¤¡¢¾å°Ì6ÈÖÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢Á´ÆüËÜ¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø½é¤È¤Ê¤ë²÷µó¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤éÎÞ¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÁ°ÅÄÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¡¢´¿´î¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¶è¤òÁö¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÅÏîµÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯´Ö¡¢Á´ÆüËÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈá´êÃ£À®¤Ë¾Ð´é¡£
¸åÆ£Àë¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëº£Ç¯1Ç¯Ç°´ê¤È¤·¤ÆË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«...¡£ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿ÂçÅìÊ¸²½Âç¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2°Ì¤Ë¤Ï¾ëÀ¾Âç¡¢3°Ì¤Ë¤ÏÄëµþ²Ê³ØÂç¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£Á´ÆüËÜ¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï¡¢3°Ì¤ÎÄëµþ²Ê³ØÂç¡¢5°Ì¤Î¶ÌÀîÂç¡¢6°Ì¤ÎÃæ±ûÂç¡¢7°Ì¤Î½çÅ·Æ²Âç¡¢8°Ì¤ÎÆüËÜÂÎ°éÂç¡¢9°Ì¤Î½Ù²ÏÂæÂç¤¬ÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£