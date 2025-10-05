¡ÖÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡×¡áËþ·î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª·î¸«¤ÎÏÃ¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¿¹Ï¯¤Î¤ªÅ·µ¤¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Û
ÆüËÜ¤Î½©¤òºÌ¤ëÉ÷Êª»í¡¢Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¡£º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï10·î6Æü¤Ç¤¹¡£¤ª·î¸«¤ÈÊ¹¤¯¤È¤ªÃÄ»Ò¤ä¥¹¥¹¥¤ò¾þ¤ê¡¢Èþ¤·¤¤·î¤òÄ¯¤á¤ë¹Ô»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡áËþ·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô¡¡Çë¸¶¶¬»Ò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÅìµþ¡¦¸þÅçÉ´²Ö±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ª·î¸«²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê1963Ç¯10·î6Æü¡¦TBSŽ¢½µ´ÖTV¥Ë¥å¡¼¥¹Ž£¤è¤ê¡Ë
Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¤Ã¤Æ²¿¡©
¡ÖÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡×¤ÏµìÎñ¤Î8·î15Æü¤ÎÌë¤Ë¸«¤¨¤ë·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª·î¸«¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢·î¤ò³Ú¤·¤àÉ÷½¬¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÎÉ¡¦Ê¿°Â»þÂå¤Ç¤Ïµ®Â²¤ÎºÅ¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë½îÌ±¤Ë¤âÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª·î¸«¤Ï¸Þ¹òË¾÷¤òµ§¤ê¡¢¼ý³Ï¤Î·Ã¤ß¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡×¤ÎÊÌÌ¾¤Ï¡Ö°òÌ¾·î¡×
¤ª·î¸«¤Î¤ª¶¡¤È¤¤¤¨¤Ð¹â¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ªÃÄ»Ò¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ªÃÄ»Ò¤Ï15¸Ä¤ª¶¡¤¨¤¹¤ëÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½½¸ÞÌë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÀâ¤ä¡¢·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤ò15¸Ä¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤ª·î¸«¤Ë¤Ï¡Ö°òÌ¾·î¡Ê¤¤¤â¤á¤¤¤²¤Ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÌÌ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏµìÎñ¤Î8·î¤¬Î¤°ò¤Î¼ý³Ï»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£Î¤°ò¤Ï»ÒÂ¹ÈË±É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿©¤ÙÊª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÁÇºà¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
TBS¤Ë¤Ï1963Ç¯¤ÎÃæ½©¤ÎÌ¾·î¤Î±ÇÁü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·îÌÀ¤«¤ê¤Î²¼¤Ç¡¢²Î²ñ¤ä¤ª¶×¡¦¼ÜÈ¬¤Ë¤è¤ë±éÁÕ²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿1968Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÂçÀµ2Ç¯°ÊÍè55Ç¯¤Ö¤ê¤Î³§´û·î¿©¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤Å·ÂÎ¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÅìµþ¡¦¾åÌî¤ÎÉÔÇ¦ÃÓ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤·î¤ò¸«¤è¤¦¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¦¥µ¥®¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡Ä·î¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¤¤ë¡©
·î¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤È°Å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°Å¤¤ÉôÊ¬¤¬ÀÎ¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¦¥µ¥®¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬³¤³°¤Ç¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¸«Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¥Ë¡×¤ä¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à½÷À¡×¡¢¡Ö½÷À¤Î²£´é¡×¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡×¤ÏËþ·î¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡ÖÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡×¤ÏµìÎñ8·î15Æü¤ÎÌë¤Ë¸«¤¨¤ë·î¤Ç¤¹¤¬¡¢·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Î¼þ´ü¡ÊÌó29.5Æü¡Ë¤Î´Ø·¸¤ÇÉ¬¤º¤·¤âËþ·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²áµî10Ç¯¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈËþ·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï3²ó¡£¼¡¤Ï2030Ç¯9·î12Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¡¿¹ Ï¯»á¡§
Ãæ½©¤ÎÌ¾·îÊÕ¤ê¤Î·î¤Ï1Ç¯¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢·î¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÃæ½©¤ÎÌ¾·î¤Ï10·î6Æü¤Ç½½»ÍÌë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£10·î7Æü¤¬½½¸ÞÌë¤ÇËþ·î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï2Æü´Ö¡¢·î¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
