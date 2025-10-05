¥«¥Ö¥¹ ½éÀï¼è¤ì¤º ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï2KÌµ°ÂÂÇ º£µ¨½é¡È4ÈÖ¡É¤âµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢1²ó¤ï¤º¤«6µå¤ÇµÕÅ¾µö¤·ÂçÎÌ¼ºÅÀ
¢£MLB¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º9¡¼3¥«¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤òÇË¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¢¾¡Î¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£¡È4ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤Ï10¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2¾¡1ÇÔ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ò²¼¤·¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿ÎëÌÚ¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¾¡Î¨¤ÇÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ï13»î¹ç¤Ç50ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.120¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£»°¿¶¤Ï22¤ÈÁêÀ¤ÏºÇ°¡£
¥«¥Ö¥¹¤Ï¥·¥«¥´¤«¤éÅ¨ÃÏ¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ÎÂè1Àï¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤ÎF.¥Ú¥é¥ë¥¿¡Ê29¡Ë¡¢1ÈÖ¡¦M.¥Ö¥Ã¥·¥å¡Ê27¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2¹æ¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤òÇË¤Ã¤¿Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨½é¤Î4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿¤È¤ÏÄÌ»»23ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤Ï.130¡¢º£µ¨¤Ï9ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢5»°¿¶¤ÈÁêÀ¤Ï°¤¤¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ¤â¥Ú¥é¥ë¥¿¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥«¥Ö¥¹¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿M.¥Ü¥¤¥É¡Ê34¡Ë¤¬Ãæ3Æü¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï1ÈÖ¡¦J.¥Á¥å¡¼¥ê¥ª¡Ê21¡Ë¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç½ÐÎÝ¡¢2ÈÖ¡¦B.¥Æ¥å¥é¥ó¥°¡Ê25¡Ë¤¬1µåÌÜ¤ò¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡£¤ï¤º¤«5µå¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢3ÈÖ¡¦W.¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¡Ê27¡Ë¤â1µåÌÜ¤òº¸Ãæ´Ö¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡¢²¿¤È3¼ÔÏ¢Â³¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡¢6µå¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é6ÈÖ¡¦S.¥Õ¥ì¥ê¥Ã¥¯¡Ê25¡Ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ò¥«¥Ö¥¹¤ÎN.¥Û¡¼¥Ê¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¥¨¥é¡¼¡¢¤³¤Î·ä¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë2ÎÝÁö¼Ô¤Î¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤ÏÌÂ¤ï¤º¥Û¡¼¥à¤Ø¡¢¹¥ÁöÎÝ¤Ç3ÂÐ1¡£8ÈÖ¡¦B.¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹¡Ê28¡Ë¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢11µåÌÜ¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç4ÂÐ1¤È¥ê¡¼¥É¡£¥«¥Ö¥¹¤ÎC.¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Ï¤³¤³¤ÇÀèÈ¯¤Î¥Ü¥¤¥É¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¡¢2»àËþÎÝ¤ÇÂÇ¼Ô°ì½ä1ÈÖ¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¥ª¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï1²ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î6¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2²ó¤Ë¤â3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹¡¢1ÂÐ9¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿3²ó¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÎëÌÚ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢2µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Ø¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥«¡¼¥Ö¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º2ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥µ¡¼¥É¥´¥í¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤È4ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤Ï10¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤ÏÀèÈ¯¥Ü¥¤¥É¤¬»î¹ç¤òºî¤ì¤º¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï13°ÂÂÇ9¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀï¡¢½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
