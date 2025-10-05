»Ä½ëÈè¤ì¤Ë¸ú¤¯¡È±ö¤À¤±¡É¥¹¡¼¥×¡Ö¤À¤·¤¤¤é¤º¡×¤Ç¤â»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥ì¥·¥Ô7Áª
¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂæ½ê¤ËÎ©¤Äµ¤ÎÏ¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢Ì£¤Ä¤±¤¬±ö¤À¤±¤Î¡Ø±ö¤À¤±¥¹¡¼¥×¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥Þ¥È¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö±ö¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÈÌîºÚ¤ÎÎÁÍý²È¡É¤ÎÀ¾²¬Ëã±û¤µ¤ó¡£
±ö¤À¤±¤ÇÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹
¡ÖÌîºÚ¤äÆù¡¢µû¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ö¤Ë¤Ï¤½¤Î´Å¤ß¤ä¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±ö¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¤¦¤Þ¤ß¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ¾Ç¤²ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¹á¤Ð¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾²¬¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Å¬ÎÌ¤Î±öÊ¬¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë¤âÂçÀÚ¡£´À¤È°ì½ï¤Ë¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ÂÎÆâ¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤ë¤È¡¢·ñÂÕ´¶¤äµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¿©»ö¤«¤é¤Î±öÊ¬Êäµë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£±ö¤À¤±¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢Èè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÀ÷¤ßÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×
´ðËÜ¤ÎÌ£¤Ä¤±¤Ï±ö¤À¤±¥¹¡¼¥×
¡¡¹üÉÕ¤Æù¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¤Î±ö¤±¤òÀ¸¤«¤»¤Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¤Á¤½¤¦¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÚÆù¤ÈÌîºÚ¤Î±ö¤À¤±¥¹¡¼¥×
¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î´Å¤ß¤Ë¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤ë
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÆù¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä180g
¡¦¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ä¡Ä1/8¸Ä¡Ê150g¡Ë
¡¦¤·¤¤¤¿¤±¡Ä¡Ä4¸Ä
¡¦¥È¥Þ¥È¡ÊÃæ¡Ë¡Ä¡Ä2¸Ä
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¿å¡Ä¡Ä600ml
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡ËÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢5mmÉý¤ÎÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¼´¤ò¼ê¤Ç¤µ¤¡¢¤«¤µ¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥È¥Þ¥È¤Ï2cm¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Æù°Ê³°¤ÎÌîºÚ¤òÆé¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡Ê1¡Ë¤Î¾å¤ËÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò¡¢½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹¤²¤Ê¤¬¤é¤Î¤»¤ë¡£¿å¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ10Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÆÚÆù¤ò¤Û¤°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
ÌîºÚ¤ÎÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿±ö¥¹¡¼¥×
±ö¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í
¡¡¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥³¥¯¤¬À÷¤ß¤ï¤¿¤ë
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä¡Ä¡Ä1/2ËÜ¡Ê80g¡Ë
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä¡Ä¡Ä1¸Ä¡Ê160g¡Ë
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä¡Ä1/4¸Ä¡Ê50g¡Ë
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä1¤«¤±
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä¡Ä50g
¡¦Æ¦¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ó¡¼¥ó¥º¡Ë¡Ä¡Ä100g
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2/3
¡¦¿å¡Ä¡Ä300ml
¡¦¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡ÊÌµ±ö¡Ë¡Ä¡Ä200ml
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ï1cm¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÇï»ÒÌÚÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¡Ê1¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬Æ©¤ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç3Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¿å¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡¢±ö¡¢Æ¦¤ò²Ã¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë10Ê¬¼Ñ¹þ¤ß¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¤Í¤®¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¼ê±©Àè¥¹¡¼¥×
¡¡¥È¥í¥È¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤®¤Î´Å¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦·Ü¼ê±©Àè¡Ä¡Ä6ËÜ
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ê¥á¡¼¥¯¥¤¥ó»ÈÍÑ¡Ë¡Ä¡Ä1¸Ä¡Ê160g¡Ë
¡¦Ä¹¤Í¤®¡ÊÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤â´Þ¤à¡Ë¡Ä¡Ä1ËÜ
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¡Ä1¤«¤±
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2/3
¡¦¿å¡Ä¡Ä500ml
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï5cmÉý¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Ä¹¤Í¤®¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£·Ü¼ê±©Àè¤Ï¼ê±©Ãæ¤È¼ê±©Àè¤ÎÀèÃ¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡Êpoint¡Ë¡£
¡Ê2¡ËÆé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¡¢¼ê±©Ãæ¤ÎÈéÌÜ¤¬²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¡¢¼ê±©Àè¤ÎÀèÃ¼¡¢Ä¹¤Í¤®¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤Î¤»¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç4¡Á5Ê¬¾Æ¤¯¡£¤¤ì¤¤¤Ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤Ë1Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£
¡Ê3¡Ë¿å¡¢±ö¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢Ä¹¤Í¤®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç10Ê¬¼Ñ¤ë¡£Ä¹¤Í¤®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥¹¡¼¥×¤È¶ñºà¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
¡ÔPOINT¡ÕºÇ½é¤Ë¼ê¤ÇÀÞ¤Ã¤Æ´ØÀá¤ò³°¤·¡¢ÊñÃú¤Ç2¤Ä¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤é²¼½èÍý¤ÏOK
Ãæ²Ú¤ËÍÎÉ÷¤Þ¤Ç
¾Æ¤¤Í¤®¤ÈÆÚÆù¤ÎÃæ²Ú¥¹¡¼¥×
¡¡¾Ç¤²ÌÜ¤¬·è¤á¼ê¡¢¹á¤êË¤«¤ÊÃæ²Ú»ÅÎ©¤Æ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÆù¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä150g
¡¦Ä¹¤Í¤®¡Ä¡Ä1ËÜ
¡¦´¥Áç¤ï¤«¤á¡Ä¡Ä3g
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¿å¡Ä¡Ä400ml
¡¦Çò¤´¤Þ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡ËÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£Ä¹¤Í¤®¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£´¥Áç¤ï¤«¤á¤Ï¿å¤Ë5Ê¬¤Û¤É¿»¤·¤ÆÌá¤¹¡£
¡Ê2¡ËÆé¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¡¢Ä¹¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¡Ê3¡Ë¿å¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç5Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¤ï¤«¤á¡¢Çò¤´¤Þ¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÔPOINT¡Õ¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢¤Í¤®¤ÈÆÚÆù¤Î¾Ç¤²¤«¤é½Ð¤ë¼«Á³¤Ê¤¦¤Þ¤ß¡£¾¯¤·¾Æ¤¤¹¤®¤¯¤é¤¤¤¬¥Ù¥¹¥È
¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥¹¡¼¥×
¡¡¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤Î¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¤«¤éÇ»¸ü¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¡Ä¡Ä4ËÜ¡Ê80g¡Ë
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä¡Ä3Ëç¡Ê100g¡Ë
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¡Ä1¤«¤±
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¿å¡Ä¡Ä400ml
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï5mmÉý¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¡¢¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë1Ê¬ßÖ¤á¡¢¿å¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å²Ð¤Ç5Ê¬¼Ñ¹þ¤ß¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê±ö¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
¡ÖÅ·Á³±ö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Å·Á³±ö¤Ï³¤¿å¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤ß¤ä´Å¤ß¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤·¤¿¶ì¤ß¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¿ÂÐ¤Ë¡¢¸¶ºàÎÁÉ½¼¨¤Ë¡Ø±ö²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÀºÀ½±ö¤Ç¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ö¤À¤±¥¹¡¼¥×¤Ë»È¤¦¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡×¡ÊÀ¾²¬¤µ¤ó¡Ë
±ö¤Ë¥×¥é¥¹1Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥³¥¯¿¼¤¯
ºú¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¤ß¤½¥Ð¥¿¡¼¥³¡¼¥ó
¡¡¤ß¤½¤Î¥³¥¯¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ºú¡Ê´Å¸ý¡Ë¡Ä¡Ä2ÀÚ¤ì
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä¡Ä1¸Ä¡Ê160g¡Ë
¡¦¤·¤¤¤¿¤±¡Ä¡Ä4¸Ä
¡¦¥³¡¼¥ó´Ì¡Ê¿å¼Ñ¡Ë¡Ä¡Ä50g
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
A¡Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡Ä¡Ä1/2¤«¤±¡¢µíÆý¡Ä¡Ä200ml¡¢¿å¡Ä¡Ä250ml¡Ï
¡¦¤ß¤½¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡Ä10g
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ëºú¤Ï1ÀÚ¤ì¤ò3¡Á4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¤·¤¤¤¿¤±¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¼´¤ò¼ê¤Ç¤µ¤¡¢¤«¤µ¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥³¡¼¥ó´Ì¤Ï¿å¤±¤ò¤¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤òÆþ¤ì¤Æ1Ê¬30ÉÃßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë±ö¤ÈA¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢ºú¡¢¥³¡¼¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¡Ê4¡Ë»Å¾å¤²¤Ë¤ß¤½¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·Æþ¤ì¡¢¼å²Ð¤Ç1Ê¬¼Ñ¤Æ¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¤¤Î¤³¿Ô¤¯¤·¤Î¤È¤í¤ß½Á
¡¡¤Ê¤á¤³¤Î¤È¤í¤ß¤Ç¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â¥¹¥ë¥¹¥ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¤·¤¤¤¿¤±¡Ä¡Ä2¸Ä
¡¦¤·¤á¤¸¡Ä¡Ä100g
¡¦¤Ê¤á¤³¡Ä¡Ä1ÂÞ
¡¦¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡Ä¡Ä150g
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2/3
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦¿å¡Ä¡Ä500ml
¡¦ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¢¥é¡¼Ìý¡Ä¡Ä³ÆÅ¬µ¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¤·¤¤¤¿¤±¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¼´¤ò¼ê¤Ç¤µ¤¡¢¤«¤µ¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤á¤¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤Û¤°¤¹¡£¤Ê¤á¤³¤Ï¤µ¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£Æ¦Éå¤Ï1cm¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆé¤ËÆ¦Éå°Ê³°¤Î¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¿å¡¢±ö¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ç5Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¡Ê3¡ËÆ¦Éå¤ò²Ã¤¨¡¢ºÆÅÙ¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ê¡¢¥é¡¼Ìý¤ò¤Þ¤ï¤·¤«¤±¤ë¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÀ¾²¬Ëã±û¤µ¤ó¡üÌîºÚ¤ÎÎÁÍý²È¡£¹ñºÝÃæ°åÌôÁ·»Õ¡£ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î°æ¾å³¨Èþ¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¸å¤ËÆÈÎ©¡£¡Ø¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½Ð±é¤Û¤«¡¢¥á¥Ë¥å¡¼´Æ½¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥·¥Ô³«È¯¡¢¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¦ÎÁÍý¡¿À¾²¬Ëã±û¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ËÜ¶¿Í³µª»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÅÚµïËãµª»Ò