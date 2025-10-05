¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤«¤éº£½©¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç²¿¿Í»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤«¡¡°ïºà¤ÎÊõ¸Ë¤âºòÇ¯¤Ï¡Ö2¡×»ß¤Þ¤ê
¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ½Ð¿È¤ÎÁáÀî¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í2¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡±¿Ì¿¤Î¡Ö10¡¦23¡×¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ø¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤É¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éNPB2·³¤Ø¿·µ¬»²Æþ¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¤È¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡Ê¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¡ÖÀ®²Ì¡×¤ò¸«¤»¤¿¤¤¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°éÀ®½Ð¿È¡¢ÁáÀîÂÀµ®¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í2¾¡¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»²Æþ1Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ø»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬³Æ1¿Í¤¸¤ã¼ä¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÏNPB2·³¤È¥ê¡¼¥°Àï¤òÁè¤¤¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬NPB¤ÎÊÔÀ®Ã´Åö¼Ô¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NPB2·³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê´Ä¶¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ÇÆü¡¹¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Ïº£Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢³Î¤«¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤«¤éºå¿À¤Ë°éÀ®3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÁáÀîÂÀµ®¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¹Åç»ÔÌò½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1971Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÂçÍÎÆþ¤ê¤·¤¿¹âÌÚ¹¥°ì°ÊÍè¤Î¡Ö»ÔÌò½ê¿¦°÷½Ð¿È¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æó·³Àï¤Ç¤â¹¥Åê¤òÂ³¤±¡¢7·î13Æü¤Ë¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È8·î27Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Ï5²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢Æ²¡¹¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¡£ËÜµòÃÏ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î19Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤â6²óÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢Æ²¡¹¤Î2¾¡ÌÜ¡£°éÀ®½Ð¿È¤Î¿·¿Í¤¬¥×¥í½éÀèÈ¯¤«¤é2Àï2¾¡¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î²¼ÀîÈ»Í¤¤â¡¢¸«¤»¾ì¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°éÀ®Áª¼ê¤Ê¤¬¤é°ÛÎã¤Î¥¥ã¥ó¥×°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢5·î1Æü¤Ë¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡£8·î31Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¡¢5²ó8°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ÎÊÉ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ12¾¡¤òµó¤²¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç½ÅÐ¿óÅÔ¤ÏÀèÈ¯´°Åê·¿¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¾¡Íø¡¢ËÉ¸æÎ¨¡¢Ã¥»°¿¶¡¦¾¡Î¨¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¡¢4´§¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ê¤é¡¢ºòµ¨¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¦ÃÎÇ°ÂçÀ®¤Ïº£µ¨¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÈºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¡¢NPB¤Î°ì·³¤Ç½½Ê¬¡¢ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤À¤È¡¢ºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¤ÎµÜÏ©ÍªÎÉ¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÀ¸¸×»Ë¤âºÇÂ®154¥¥í¤Ç19ºÐ¤È¼ã¤¯¡¢¿¤Ó¤·¤í¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¡ÊÌîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ì´¤Ø¤ÎÈâ¤Ï³«¤¯¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]