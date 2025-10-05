¡ÔX¤ÇÂç±ê¾å¡Õ¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç700Ëü²óºÆÀ¸¡ÄÀ¤³¦¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÂç¼ºÂÖ¤È¤Ï¡Ú¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤âÈãÈ½¡Û
¥Ú¥×¥·¥³¡¼¥é¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈºÆ·ú¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤¬Áª¤ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÅÁÀâ¤ÎCEO¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Î¥ô¥¡¥¯¤¬¡¢À®¸ù¼Ô100¿Í¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¡ØLearning ÃÎÀ¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¡Ù¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¡ÖÀ®¸ù¤·Â³¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ëÈë·í¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
±ê¾å¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡Ö¾èµÒ°ú¤¤º¤ê»ö·ï¡×
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¸µCEO¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¥·¥«¥´È¯¥ë¥¤¥Ó¥ë¹Ô¤3411ÊØ¤Çµ¯¤¤¿¾èµÒ¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¶µ·±¤¬¤¢¤ë¡£
Èà¤Ï¸å¤Ë¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÆü¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Î½¾¶È°÷4¿Í¤¬¡¢ÍâÆü¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¾èÌ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¥ë¥¤¥Ó¥ë¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¾èµÒ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏËþÀÊ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±¹Ò¶õ¤ÏÆÃÅµ¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÈô¹Ôµ¡¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ö´ê¼Ô¤òÊç¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤âÌ¾¾è¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ë4¿Í¤Î¾èµÒ¤òÁª¤Ó¡¢Èô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ë¡¢69ºÐ¤Î¾èµÒ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥À¥ª°å»Õ¤¬¤¤¤¿¡£
Èà¤Ï¤¹¤°¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ËÅÅÏÃ¤·¡¢ÍâÆü´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ë¥¤¥Ó¥ë¤Ëµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤À¤¬Æ±¹Ò¶õ¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥À¥ª°å»Õ¤¬Èô¹Ôµ¡¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤Î¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Î½¾¶È°÷¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âµñÈÝ¤¹¤ë¥À¥ª°å»Õ¤ò¡¢Èà¤é¤Ï¼ê¹Ó¤¯°·¤Ã¤¿¡£
¥À¥ª°å»Õ¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¡¢ºÂÀÊ¤«¤éÄÌÏ©¤Ë°ú¤¤º¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄË¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ï»£±Æ¤µ¤ì¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½X¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£Æ°²è¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢Â¿¤¤¤â¤Î¤À¤È1Æü¤Ç700Ëü²ó¶á¤¯¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¡Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¡Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±ê¾å¤ò·Ð¸³¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï»ä¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
ÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Ç¤µ¤¨¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Ò¤É¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ï»öÂÖ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹°²½¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Æ±¼Ò¤ÏÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£¥À¥ª°å»Õ¤òÈô¹Ôµ¡¤«¤é°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¼Ò¤ÏÅö½é¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¾èµÒ¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¡ÖºÆÍ½Ìó¡×¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖµÒ¤òÈô¹Ôµ¡¤«¤é°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¡¢¼ê¹Ó¤¯°·¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬ºÆÍ½Ìó¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë¤Ò¤É¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´íµ¡¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È
¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï°ìÈÕÃæÇº¤ß¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë¶¦¤ËÊë¤é¤·¤¿ÁÄÊì¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
ÁÄÊì¤Ï¡Ö°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤â¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
ÍâÄ«¡¢Á´ÊÆÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï¡¢Æ¨¤²¤º¤Ë¥À¥ª»á¤È²ÈÂ²¡¢Æ±¾è¼Ô¤ØÀµÌÌ¤«¤é¼Õºá¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÌóÂ«¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤¬¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥À¥ª°å»Õ¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ºÆÈ¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´ÊÆ³ÆÃÏ¤Î·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¡¢°¤¤»öÎã¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶µ·±¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢´íµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤âÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£À®Ä¹¤ä²þÁ±¡¢³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤é¤À¡£
Âç¾®¤òÌä¤ï¤º¡¢¤É¤ó¤ÊºÒÆñ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤â¡¢ºÆÈ¯¤òËÉ¤®¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¶¯¤á¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¡¢À®¸ù¤Ø¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ì¤ò»Ø¿Ë¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ØLearning ÃÎÀ¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·ºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë