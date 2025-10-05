¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤Î¡ÈMVPÈæ³Ó¡É¤Ë¡ÖµÄÏÀ¤¬Ìµ°ÕÌ£¡×¡¡ÊÆµå³¦¤Ç¹¤Þ¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È°µ¾¡ÏÀ¡É¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤Æ50È¯°Ê¾å¤òÂÇ¤Æ¤ëÅê¼ê¤òÁª¤Ö¡×
º£µ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤òÁè¤¦ÂçÃ«¤È¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤òÈæ³Ó¤¹¤ëÀ¼¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤(C)Getty Images
¡¡¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÂçË¤¤òÈæ³Ó¤·¤¿°ì¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢MLB¤Ï¸ø¼°X¾å¤Ë¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¸õÊä¤Î2¿Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤òÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤¿¤¤¡©¡×¤Èµ¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Îº£µ¨À®ÀÓ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤¢¤¿¤«¤â¡ÖMVP¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ëº£µ¨¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï¿ÞÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FA¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï³«Ëë¤«¤é°ÂÄê¤·¤Æ¥¢¡¼¥Á¤òÎÌ»º¡£ºÇ½ªÅª¤Ë56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨.240¡¢56ËÜÎÝÂÇ¡¢132ÂÇÅÀ¡¢OPS.928¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÂçÃ«¤â·è¤·¤Æ¸«Îô¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë¼¡¤°55ËÜÎÝÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î146ÆÀÅÀ¤ÈOPS1.014¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ14ÀèÈ¯¤Ç1¾¡¡Ê1ÇÔ¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢47²ó¤òÅê¤²¤Æ¡¢62Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.87¤Î¹¥À®ÀÓ¤â¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤òÃ±½ãÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢°Å¤ËMVPÍ½ÁÛ¤òµá¤á¤¿MLB¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÅêÂÇ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¼õ¾Þ¤ò¿ä¤¹À¼¤¬½¸Ãæ¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤Î¡ÈÈæ³ÓÏÀ¡É¤Î·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿´¶¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿°ÎºÍ¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¡È²ÁÃÍ¡É¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿ÞÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç(¾Ð)¡×¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤Æ50È¯°Ê¾å¤òÂÇ¤Æ¤ëÅê¼ê¤òÁª¤Ö¤Í¡×¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï¤¤¤¯¤Ä¡©¡×¡ÖÂÇÎ¨¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥ª¥ª¥¿¥Ë¤À¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âµÄÏÀ¤Ë¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÃ«¤ò¿äµó¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¡ÖÂçÃ«°ì¶¯¡×¤È¤¤¤¦¾ðÀª¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤ÎMVP¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃ¯¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆ»É¸¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
