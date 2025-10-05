¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿Ä¹´üÎ¥Ã¦¡ÄGK¼ã¸¶ÃÒºÈ¤¬J2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¼é¸î¿À¤Ø
¡ÎJ2Âè32Àá¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 0-2 V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¢10·î4Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ï
3°ÌÀéÍÕ¤Ï2°ÌÄ¹ºê¤È·ãÆÍ¤·¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿GK¼ã¸¶ÃÒºÈ¡Ê¤È¤â¤ä¡Ë¤Ï¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
²¿ÅÙ¤â¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹´üÎ¥Ã¦
¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È²¿ÅÙ¤â»×¤Ã¤¿¡£
¼ã¸¶¤Ïº£µ¨¤è¤êÄ¹ºê¤«¤éÀéÍÕ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï³«ËëÁ°¤Îº£Ç¯1·î16Æü¤Ë±¦¤Ò¤¶³°Â¦È¾·îÈÄ¤òÂ»½ý¡£25ºÐ¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º¤Æñ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¼ã¸¶¤ò¥±¥¬¤Ç·ç¤¤¤¿ÀéÍÕ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍGK¥Û¥»¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤òÊä¶¯¡£¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÏJ2Âè3Àá¤Î¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·ÁÀï¡Ê3¡û2¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÄ¶¿ÍÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÀéÍÕ¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë³èÌö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿Î¢¤Ç¡¢»×¤ï¤Ìº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ35¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¥±¥¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ´¼£Ìó5¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
17µ¨¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤ëÆü¡¹¤Ï¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
²¿ÅÙ¤â¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤â½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ã¸¶¤Ï¸ÅÁãÄ¹ºê¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼
¤³¤ÎÆü¡¢ÀéÍÕ²ÃÆþ¸å½é¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¸¶¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Îý½¬»î¹ç¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇØÃæ¤Ç´¶¤¸¤ëÀ¼±ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢Éü³è¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶Àª¤ò¶¯¤á²¿ÅÙ¤âÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹ºêGK¸åÆ£²íÌÀ¡Ê¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤º¡£Á°È¾24Ê¬¤ËMF»³¸ý·Ö¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤é¤ì¤ë¤â¡¢¼ã¸¶¤¬Í¦´º¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤À¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÇØ¸å¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»³¸ýÁª¼ê¤¬ºÇ¸å¤Ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤°¤Ã¤Èµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬»î¹ç¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ê»î¹ç¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤È¤³¤í¤â¤Ç¤¤¿¡×
¼ã¸¶¤Ï¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò»à¼é¡£¤·¤«¤·¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾45Ê¬¤Ë¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÀéÍÕ¤ÏÄ¹ºêMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ÎÃæ±ûÆÍÇË¤òµö¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿FW¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£Æ±Áª¼ê¤¬º¸Â¤ÇÊü¤Ã¤¿¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ï¥¯¥í¥¹À¤Îµ°Æ»¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë±¦Â¦¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¼ã¸¶¤Ï¡ÖÃæ¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÍ½Â¬¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡£¥¨¥¸¥¬¥ëÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È½¸Ãæ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ËÍ¼«¿È¤â¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë¤«¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤âÄ¹ºê¤Ï·ø¼é¤ÇÀéÍÕ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±27Ê¬¤Ë¤ÏÄ¹ºêMF¾¾ËÜÅ·Ì´¡Ê¤Æ¤ó¤à¡Ë¤ËÄËº¨¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤òµö¤·¡¢0-2¤Ç»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¼ã¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î90Ê¬¡×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Éüµ¢Àï¤ò½ª¤¨¤¿¼é¸î¿À¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼¡¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾å¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¤«¤é»î¹ç¤ò´Ñ¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤¤¤È¤¤â°¤¤¤È¤¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤¬¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤â¾¡ÅÀ3¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¥Ù¥¹¥È¡£¤¤¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¡Àá¤Ï19Æü¸á¸å4»þ¤«¤é°ñ¾ë¸©¤Î¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤¹¡£
¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¡¼¥Ñ¡¼ÌÜÀþ¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÁê¼ê¤Î¸åÆ£¤µ¤ó¤¬»ß¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¼ã¸¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤¿¸ÅÁãGK¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛJ2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕGK¥Û¥»¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡ÖËèÆüÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×Ìµ½êÂ°´ü´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨ÆüËÜ°ì¤Î¼é¸î¿À¤Ø
Âç°ìÈÖ¤ÏÂ³¤¯¡£¼ã¸¶¤Ï¼¡Àá¤³¤½¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡¢¼Ì¿¿¡¡Æì¼êÎÄ¡Ë