66ºÐÃËÀ¡¦·î¤ÎÇ¯¶â30Ëü±ß¤Ç¤âÆ¯¤¯ÍýÍ³¡Ö¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤ÎËö¤Ã»Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬´î¤Ó¡×
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢»°½Å¸©ºß½»66ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê57ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§»°½Å¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§750Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§800Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§25Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â480¥«·î¡¡
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§5Ëü5704±ß ¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤Ç°ìÉô¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§´ë¶ÈÇ¯¶â18Ëü3990±ß
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§µëÍ¿¼ýÆþ200Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö´ë¶ÈÇ¯¶â¤¬Â¿¤¯¡¢Ç¯¶â¹ç·×¤Ç·î30Ëü±ß¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸3Ç¯À¸¤ÇÂç³Ø±¡¤Ë¤â¿Ê³ØÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÀáÌó¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö45Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤ËÆü¡¹¤ÎÀáÌó¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÅÅµ¤¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¥×¥é¥°¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢»®Àö¤¤¤Î¤È¤¤Î¿åÆ»¤âÈ¤¤ÎÂÀ¤µ°Ì¤Î¿åÎÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ï¡¢·î3²ó¤¢¤ë°Â¤¯¤Ê¤ëÆü¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºâ·ÁÇ¯¶â¤Ë¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¡¢°Ê¹ß¶âÍø¤ÎµÞ·ã¤ÊÄã²¼¤Ë¤è¤êÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â³Û¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á²òÌó¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÆ²ÃÆþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ß¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤ÏË¡Î§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¾¯¤·¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÄí»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÎ§¤Ëºß¿¦¡ÊÏ·Îð¡ËÇ¯¶â¤Î»ÙµëÄä»ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÉÔËþ¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤ÈµëÍ¿¤Ç¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬ÅìµþÂç³Ø¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡×¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÖÀáÌó¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
