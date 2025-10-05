¡ÖÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤¯Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤Ø·è°ÕÉ½ÌÀ¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¶ì¤·¤ß¤ÏÂ³¤¯¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµå¾ì¤¶¤ï¤Ä¤¯
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È 3-1 ¹Åç(4Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¹Åç¤Ïº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø°§»¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¤Ïº£µ¨ºÇ½ªÀï¤òÍî¤È¤·¡¢59¾¡79ÇÔ5Ê¬¤±¤Î5°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÊÑ³×´ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¡¢É¬¤º¶ì¤·¤ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¡£¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤³¤Î¶ì¤·¤ß¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢µå¾ìÃæ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤¹¡£µå¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤¯Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£