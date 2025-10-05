µì¥½Ï¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¡¡¿Æ¥í¥·¥¢¤ÎÍ¿ÅÞÃÏÊýÁª¾¡Íø¤ËÈ¿È¯
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Ûµì¥½Ï¢¹½À®¹ñ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ê¥°¥ë¥¸¥¢¡Ë¤Ç4Æü¡¢Åý°ìÃÏÊýÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Æ¥í¥·¥¢¤ÎÍ¿ÅÞ¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÌ´¡×¤Î¥³¥Ð¥Ò¥¼¼óÁê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç70¡ó°Ê¾å¤òÆÀÉ¼¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¾¡ÍøÀë¸À¤·¤¿¡£¼óÅÔ¥È¥Ó¥ê¥·¤Ç¤Ï¿Æ²¤ÊÆ¤ÎÌîÅÞ»Ù»ý¼Ô¤é¿ôËü¿Í¤¬¥Ç¥â¤ò¼Â»Ü¡£°ìÉô¤¬ÂçÅýÎÎµÜÅÂ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¼£°ÂÅö¶É¤È¾×ÆÍ¤·¡¢ÆâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È·Ù»¡½½¿ô¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡4Æü¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥È¥Ó¥ê¥·¤äÀ¾Éô¥Ð¥È¥¥¡¼¥ß¤Ê¤É¼çÍ×5»ÔÄ¹Áª¤ä¡¢60°Ê¾å¤ÎÃÏÊýµÄ²ñÁª¤Ê¤É¡£Â¿¤¯¤ÎÌîÅÞ¤ÏÀ¯¸¢¤Î°µÎÏ¤òÍýÍ³¤Ë¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¡£Áªµó¤Ë¸þ¤±ÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¤é¤Î¹´Â«¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÅýÎÎµÜÅÂ¤Ç¤Ï¼£°ÂÅö¶É¤¬ºÅÎÞÃÆ¤äÊü¿å¤Ç¥Ç¥âÂâ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£