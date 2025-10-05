¥É·³25ºÐ¤Ø¤Î·èÃÇ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡»Ø´ø´±¤Î³ëÆ£¡Ä¡ÈÅÐÈÄ¥¼¥í¡É¤Ç¤ÎÁª³°¤ËËÜ²»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼26Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£25ºÐ¤Îº¸ÏÓ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼Åê¼ê¤¬³°¤ì¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê·èÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç¡ËËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤ÎÂ¾¤ËºÇÂ®166¥¥í¤ò¸Ø¤ë23ºÐ¤Î¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹Åê¼ê¤¬³°¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥ÀÎ¾Åê¼ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ»»179ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¤â¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤³°¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤Ïº£µ¨24ÅÐÈÄ¤Ç5¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.32¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ê·èÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç¡ËËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ò¡Ê¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ËÅ¬ÀÚ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë