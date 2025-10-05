¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡ª¡×¿·º§¥Û¥ä¥Û¥ä¤Î´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¡ÈÈþÂÀ¤â¤â´Ý¸«¤»¡ÉÂçÃÀ¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç»ëÀþ¶¯Ã¥¡ÚPHOTO¡Û
Àè·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¤¬°µ´¬¤ÎµÓÀþÈþ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¡¢ÈþÂÀ¤â¤â´Ý¸«¤»SHOT
¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌë·Ê¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë³¹Ãæ¤ò»¶ºö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¸½Ìò¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÌÜÉ¡Î©¤Á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤è¤êºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ï¶Ã°Û¤ÎÈþµÓ¤Ö¤ê¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤é°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÈþÂÀ¤â¤â¡É¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î½÷¿À¡×¡ÖÀ¶½ã¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¤Ï1990Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î35ºÐ¡£2013Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÎKIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤Î¿å¸¶KEPCO¥Ó¥Ã¥°¥¹¥È¡¼¥à¡¢½÷»ÒÉô¤Î¸½Âå·úÀß¥Ò¥ë¥¹¥Æ¡¼¥È¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤ÎÀµ´±¾±¥ì¥Ã¥É¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡¢½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±WKBL¤ÎÉÙÀî¥Ï¥Ê1Q¤Ç¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯6·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ç±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë3ºÐÇ¯²¼¤Î¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£9·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£