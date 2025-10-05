¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¤Ë¡¢Â¾¤ÎÀ¸Êª¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¡ÄÌµ¿ÔÂ¢¤ÎÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¡ÖÌÔÆÇ¤Î»ÀÁÇ¤ò»µ¤»¶¤é¤·¤¿¡×¡¢¿ÍÎà¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤´Ä¶ÇË²õ¼Ô¤¬¤·¤Ç¤«¤·¤¿»ö¤ÎÅ¿Ëö
±§Ãè¤ÇÍ£°ì¤ÎÀ¸Ì¿¤ò°é¤ó¤À¡Ö³¤¡×¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ö»³¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¡ÖÀî¡×¡Ä¡Ä¡£ÃÏµå¤ÎÉ½¾ð¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Ìµ¿ô¤Î±úÆÌ¡ÖÃÏ·Á¡×¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏµå¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë»°Éôºî¡×¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤Î¡Ø Àî¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤« ¡Ù¡Ø ³¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤« ¡Ù¡Ø »³¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤« ¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¥õ·î¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó3²¯8000ËüÇ¯
1½µ´Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó8800ËüÇ¯
1Æü¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó1260ËüÇ¯
1»þ´Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó53ËüÇ¯
1Ê¬¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó8800Ç¯
1ÉÃ¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó146Ç¯
Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤´ÀâÌÀ¤·¤¿¸÷¹çÀ®¤ò¹Ô¤¦¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡£¤½¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏµå¤ä³¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶Ã¤¤ÎÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Îµ»ö¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖÃÏµå¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤È¤Ï ÃÏµå»Ë¡¢¤ª¤è¤½46²¯Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò´¶³ÐÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÃÏµå¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤È¤¤¤¦Êªº¹¤·¤ò»È¤Ã¤Æµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï46²¯Ç¯¤ò¡Ö1Ç¯¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡¢³ÆÇ¯Âå¤ò¡ÖÆüÉÕ¡×¤ÇÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£46²¯Ç¯¤ò¡Ö1Ç¯¡×¤È´¹»»¤¹¤ë¤È1¥õ·î¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó3²¯8000ËüÇ¯1½µ´Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó8800ËüÇ¯1Æü¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó1260ËüÇ¯1»þ´Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó53ËüÇ¯1Ê¬¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó8800Ç¯1ÉÃ¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌó146Ç¯¤Ê¤ª¡¢Ç¯ÂåÂ¬Äê¤ÎÀºÅÙ¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤ÇÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï7·î10Æü¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï ¡Ø Àî¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤« ¡Ù¡Ø ³¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤« ¡Ù¡Ø »³¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤« ¡Ù (¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢ºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Æó»À²½ÃºÁÇ¤Î¸º¾¯
¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¸÷¹çÀ®¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢»ÀÁÇ¤ÎÁýÂç¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Àè¤Îµ»ö¤Ç¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£18À¤µª¤Î¸åÈ¾¤Ë»º¶È³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤ÏÌó280ppm¡Ê0.028¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï400ppm¶á¤¯¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢Á´ÃÏµåÅª¤Ê²¹ÃÈ²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤ËÀ¤³¦¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¹¿¿å¡¢Âç±«¡¢´³¤Ð¤Ä¡¢³¤ÌÌ¤Î¾å¾º¡¢É¹²Ï¤Î¸åÂà¤Ê¤É¤Î¸½¾Ý¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¼Á»þÂåÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ì¤ÐÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇ»ÅÙ¤Ï¸½ºß¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¯¡¢²¹ÃÈ¤Ê»þ´ü¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ç¥Ü¥óµª¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î20ÇÜ°Ê¾å¤â¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Ë²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¡µë¤µ¤ì¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤Ï¡¢ÃÏµå¥«¥ì¥ó¥À¡¼¾å¤Î¡Ö5·î31Æü¡×°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤¬¸÷¹çÀ®¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¹çÀ®¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¿Þ¡ÖÂçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤ÎÊÑÁ«¡×¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÂçµ¤¤ÎÁÈÀ®¤¬Âç¤¤¯ÊÑÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È½ä¤ê50ËüÇ¯¤ÎÎ¹
¤È¤³¤í¤ÇÆó»À²½ÃºÁÇ¤Ï¡¢Âçµ¤¤È³¤ÍÎ¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏµå¾å¤òÂç¤¤¯½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ¡ÖÆó»À²½ÃºÁÇ¤Î½Û´Ä¡ÊÃºÁÇ½Û´Ä¡Ë¡×¡Ë¡£
²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð»³¥¬¥¹¤ÎÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÂçµ¤Ãæ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤Ï¡¢±«¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤½¤½¤®¡¢Î¦¾å¤Î´äÀÐ¤ä¹ÛÊª¤È²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤òÍÏ¤«¤·¡¢Ê¬²ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò²½³ØÉ÷²½¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬²ò¤µ¤ì¤¿´äÀÐ¤ä¹ÛÊª¤ÎÀ®Ê¬¤Ï²ÏÀî¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤â°ì½ï¤Ë³¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£³¤¿åÃæ¤Ç¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤Ï¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ê¤É¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡ÊCaCO₃¡Ë¤È¤·¤Æ³¤Äì¤ËÄÀÅÂ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï³¤ÌÌÉ½ÁØ¤ËÉº¤¦¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»à³¼¤È¤È¤â¤Ë¤ä¤Ï¤êÍµ¡Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ³¤Äì¤ËÄÀÅÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³¤Äì¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¤äÍµ¡Êª¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ³¤¹Â¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÄÀ¤ß¹þ¤ß¡¢ÃÏµå¤ÎÆâÉô¤Ø¤È ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏµåÆâÉô¤Ç²¹ÅÙ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó²Ð»³¥¬¥¹¤ÎÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÂçµ¤Ãæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÎ¹¤òÃºÁÇ½Û´Ä¤È¤¤¤¤¡¢°ì½ä¤¹¤ë¤Î¤ËÌó50ËüÇ¯¤«¤«¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃºÁÇ½Û´Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ³¤¤Ï¡¢Âçµ¤¤«¤éÎ¦¤Ø¤È³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤òºÆ¤ÓÃÏµåÆâÉô¤ËÌá¤·¤Æ¤ä¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÀÁÇ¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¤Î¡ÖÆ°ÅªÊ¿¹Õ¡×¤ÎÍ×¤Ë¤¢¤ë³¤
Æó»À²½ÃºÁÇ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ÀÁÇ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏµå¾å¤Î»ÀÁÇ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¿¢Êª¤Î¸÷¹çÀ®¤¬¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æó»À²½ÃºÁÇ¤È»ÀÁÇ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¿Æ¤È»Ò¡×¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤ÃÏµå»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¿Æ¡×¤Ï¸º¾¯¤·¡¢¡Ö»Ò¡×¤ÏÂçÎÌ¤ËÁý¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤¨¤ºÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡ÖÆ°ÅªÊ¿¹Õ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÀÁÇ¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÆ°ÅªÊ¿¹Õ¤ÎÍ×¤Ë¤Ï¡¢³¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃÏ¼Á»þÂå¤ÎÂçµ¤¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤Î¿äÄêÎÌ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡¢²¹ÃÈ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÏµå¤¬´¨Îä²½¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤ÏµÕ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê´Ø´Ø·¸¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²¹ÃÈ²½¤È´¨Îä²½¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌñ²ð¤ÊÌäÂê¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Ë·¹¤¯¤È¿Ë¤òµÕ¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÎà¤ò¤·¤Î¤°¡Ö³¤¤ÎÇË²õ¼Ô¡×
¤â¤·ÃÏµå¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¡Ö5·î31Æü¡×Åö»þ¤Î¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤¬¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¿ÍÎà¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¡Ö¥¨¥³¥í¥¸¡¼¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¸÷¹çÀ®¤ò¤·¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤»ÀÁÇ¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÀ¸Êª¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê¡Ö³¤¤Î´Ä¶ÇË²õ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Î¹â¤¤»ÀÁÇ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹¥µ¤ÀÀ¸Êª¤¬ÈË±É¤·¤Æ¡¢»ÀÁÇ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤·ùµ¤ÀÀ¸Êª¤ÏÃÏµå¤Î¶ù¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÀ¸Êª¤¿¤Á¤Ï ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é»ÀÁÇ¤Ê¤É»È¤¨¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ÌÔÆÇÊª¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¤Ë¡¢Ìµ¿ÔÂ¢¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¸÷¹çÀ®¤ò¤·¤Æ¡¢³¤Ãæ¤ò»ÀÁÇ¤À¤é¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¸¶È¯¤Ê¤É¤Î³Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¿ÍÎà¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤´Ä¶ÇË²õ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè·¿¤ÎÀ¸Êª¤¿¤Á¤Ï¤Ð¤¿¤Ð¤¿¤ÈÌÇ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¦À¸´Ø·¸¤«¤éÀ¸¤¸¤¿¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¼ï¤Î·ùµ¤ÀÀ¸Êª¤Ï¡¢¹¥µ¤ÀÀ¸Êª¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¶¦À¸´Ø·¸¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¿Þ¡Ö ¹¥µ¤À¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤òÂÎÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à·ùµ¤ÀÀ¸Êª¡×¡Ë¡£
¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¹¥µ¤ÀÀ¸Êª¤Ï¡¢¼è¤ê¹þ¤ó¤À·ùµ¤ÀÀ¸Êª¤ÎºÙË¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÀÁÇ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¡Ö½É¼ç¡×¤Ë Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢ºÙË¦Æâ¤Ç»ÀÁÇ¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖATP¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¡ÖÄÌ²ß¡×¤Ë¤Ê¤ëÊª¼Á¤ò¤Ä¤¯¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎºÙË¦¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡×¤Îµ¯¸»¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»ÀÁÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¸Êª¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¿¿³ËÀ¸Êª¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë»ÀÁÇÈ¯À¸¤«¤éÌó5²¯Ç¯¸å¡¢ÃÏµå¥«¥ì¥ó¥À¡¼¾å¤Ç¤Ï1Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤ò²á¤®¤¿¡Ö7·î10Æü¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÀ¸Êª¤Ë¤è¤ë±Ä¤ß¤¬¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶Ã¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¸÷¹çÀ®¤Ï¡Ö¶¦¿Ê²½¡×¤Î¤â¤Ã¤È¤â¸²Ãø¤ÊÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤³¤½¤ÏÃÏµåÀ¸ÊªºÇÂç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ö
¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤Ç³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è³¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ¦¤ÎÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¸½ºß¤ÎÃÏµåÃÏ·Á¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¡¢³¤¤ÎÄì¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¡¼¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤Äì¤Îµ¯Éú¤Ï¡¢É½¾ðË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤Äì¤Î»³¤äÃ«¤Ë¤â¿å¤ÎÎ®¤ì¤ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤Ï¡¢³¤¤ÎÄì¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡öÃÂÀ¸½é´ü¤ÎÀ¸Ì¿¡¦À¸Êª¤Ë¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ø¡Ä¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ö
³¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÃÏµå¿Ê²½»Ë
ÃÏµå¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë»°Éôºî¡ª¡¡Àî¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢²È¤ÇÃÏ·Á¿Þ¤ò¹¤²¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À?¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤¬¼¡¡¹¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¶Ú¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ò¤½¤à¡¢ÃÏµå¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÆæ²ò¤¡¢¤½¤Ò¤Æ¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú»ÐËå´©¡Û ³¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤« ¡¦ »³¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¡ÚºÇ¿·²ó¡ÄÂ³¤¤Ï¡¢³¤Äì¤òÎ®¤ì¤ëÀî¡Û¤¸¤Ä¤Ï¡¢ÉÙ»³¤Î¡Ö¹õÉôÀî¤Ï¡¢º´ÅÏ¤ÎÀè¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢È¬¥ö³Ù¤Î¿å¤â¡¢Æî³¤¥È¥é¥Õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¼Â¡£¡Ö³¤ÄìÃ«¡×¤Î¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥±¡¼¥ë
