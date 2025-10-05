¡ÚÄ¹ÌîÎ¹¡ÛÄ«¿©～¥Ç¥£¥Êー¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖTRATTORIA CREATTA·Ú°æÂô¡×
Èò½ëÃÏŽ¥·Ú°æÂô¤Ë¿·¤¿¤ÊÈþ¿©¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÃÂÀ¸!´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Öµì·Ú°æÂô¶äºÂÄÌ¤ê¡×¤ËÌÌ¤·¤¿¡ÖTRATTORIA CREATTA·Ú°æÂô¡×(¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥¯¥ì¥¢¥Ã¥¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥ê¥¾ー¥È¡ÖGLAMDAY STYLE HOTEL¡õRESORT KYU-KARUIZAWA¡×¤Î¥í¥Óー³¬¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£Ä«¿©Ž¥¥é¥ó¥ÁŽ¥¥Ç¥£¥Êー¤Î£³¿©¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£¿®½£¿©ºà¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤·¤¿Èþ¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
·Ú°æÂô¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÈÉ¬Ë¬¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡È¡¢°ìÈÌµÒ¤â¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤âÍøÍÑ²Ä
¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Ã¥¿·Ú°æÂô¡×¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡£¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë(Äó¶¡¡§¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ëµì·Ú°æÂô¡Ë
·Ú°æÂô¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¡ÖTRATTORIA CREATTA·Ú°æÂô¡×(°Ê¹ß¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Ã¥¿·Ú°æÂô¡×¡Ë¡£·Ú°æÂô¤Ï¾òÎã¤Ë¤è¤êÌë23»þ¤«¤é¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È¤äºî¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°û¿©Å¹¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ï¿¼Ìë¤ËÊÄÅ¹¡£Ìë20»þ°Ê¹ß¤Ï³°¿©¤ÎÁªÂò»è¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÁáÄ«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤äÄ«¤Î»¶Êâ¤Ê¤É¤ÇÎÐ¤¬Ë¤«¤Ê·Ú°æÂô¤òËþµÊ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Ä«¿©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·Ú°æÂô¥¹¥Æ¥¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Ã¥¿·Ú°æÂô¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä«7»þ¤«¤éÄ«¿©¤ò¥Ïー¥Õ¥Ö¥Ã¥Õ¥§(3,500±ß)¤Ç³Ú¤·¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Êー¤È22»þ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëµ®½Å¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
(Ä«¿©¤Î¾ÜºÙ¤ÏºÇ¶áUP¤·¤¿»ä¤Îµ»ö¡Ö·Ú°æÂô¤Ë¿·¥Û¥Æ¥ëÃÂÀ¸¡ª²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó´°È÷¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ëµì·Ú°æÂô¡×¤Ç¶Ë¾å¥¹¥Æ¥¤¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤)
¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤â²ÄÇ½¤Ê²°º¬ÉÕ¤¥Æ¥é¥¹ÀÊ¡¢À¶¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤ò¿·¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö(Äó¶¡¡§¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ëµì·Ú°æÂô¡Ë
¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Ã¥¿·Ú°æÂô¡×¤Î¥é¥ó¥Á¤ÏÊ¿Æü1,980±ß～¡£¥³ー¥¹3,800±ß¤Ï¥¹ー¥×¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥á¥¤¥ó¤«¤é¹¥¤ß¤òÁª¤Ù¤ë¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±Å¹¤Ï2018Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖTRATTORIA CREATTA¡×¤Î2¹æÅ¹¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥Ç¥£¥Êー¤Ï¤ª¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ÐーÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¡£¥½¥à¥ê¥¨¤¬¾ïÃó(Äó¶¡¡§¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ëµì·Ú°æÂô¡Ë
¥Ç¥£¥Êー¤Î¥³ー¥¹¤Ï3¼ï(7,800±ß¡¢9,800±ß¡¢15,000±ß)¡£·Ú°æÂô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏ¸µ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥à¥ê¥¨¸·Áª¤Î¥ï¥¤¥ó¡¦¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ï7,800±ß¤Î¥³ー¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ç´¥ÇÕ¡££¶ÉÊ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ªÃã¤Þ¤ÇÉÕ¤¯
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢¥Óー¥ë¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¢¥â¥¹¥³¥ß¥åー¥ë¤Ê¤É10¼ï¤«¤é¹¥¤ß¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤ê¤ó¤´¥¸¥åー¥¹¤ä¹õ±¨Î¶Ãã¤Ê¤É¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤â4¼ï¡£
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥ß¥åー¥º¤Ï¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥Õー¥É»ÅÎ©¤Æ
ºÇ½é¤Î°ì»®ÌÜ¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢Ì£¤ï¤¤Ë¤«¤Ç¡¢¿´¤¬Ìö¤ê¤À¤·¤Þ¤¹¡£¿®½£¥µー¥â¥ó(¼Ì¿¿º¸¤Î±¦¼êÁ°)¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¡¢¥°¥ê¥Ã¥·ー¥Ë(Ãæ±û) ¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥àー¥¹(¼Ì¿¿±¦)¤Ï¤È¤Æ¤âÇ»¸ü¤Ç¡¢Àå¤¶¤ï¤ê¤¬¤Ê¤á¤é¤«¡£¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¿®½£¥µー¥â¥ó¤ä¿®½£¶ã¾úÆÚ¡Ä°ì»®¤´¤È¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤¬¹¤¬¤ë
£²»®ÌÜ¤Ï¡Ö¹â¸¶ÌîºÚ¤Î¥ô¥¡¥ê¥¨¤È¥Ï¥â¥ó¥»¥éー¥Î¡×
¼¡¤Ï·Ú°æÂô¤ÎÌîºÚ¤ò¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Ë¤«¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥µ¥é¥À¡£¥¢¥áー¥é¥È¥Þ¥È¤ä¥º¥Ã¥ー¥Ë¤Ê¤É¤Î¥°¥ê¥ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¥Óー¥Ä¤Ê¤É¡£É÷Ì£¤¬¤È¤Æ¤âÇ»¤¤ÌîºÚ¤ò£³¼ï¤Î¥½ー¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£ー¥¬¥óÂÐ±þ¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥½ー¥¹¤ä¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥½ー¥¹¤ÏÁÇºà´Ý¤´¤È¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç´¶Æ°Åª¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»ºÀ¸¥Ï¥à¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È±öÌ£¤Ë¡¢ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤¬¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£
£³»®ÌÜ¤Ï¥«¥Á¥å¥«¥Ð¥í¥Áー¥º¤ò»È¤Ã¤¿°ì»®
·Ú°æÂô¤È¤¤¤¨¤Ð¥Áー¥º¡¢ËªÌª¡£¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó·¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¥«¥Á¥å¥«¥Ð¥í¥Áー¥º¤ò¹á¤Ð¤·¤¯ÍÈ¤²¾Æ¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¥×¥ëー¥ó¤ä¥È¥ì¥Ó¥¹¤¬Åº¤¨¤Æ¤¢¤ë°ìÉÊ¡£¿®½£¤Î¥¢¥«¥·¥¢ËªÌª¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤Ë¡¢¥Áー¥º¤Î±öÌ£¤È¤¦¤Þ¤ß¡¢¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤¬ºÇ¹â¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿®½£¶ã¾úÆÚ¤ÎÀÐÍÒ¥íー¥¹¥È¡¡¹õ¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¥Ðー¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¡×
¤¢¤¨¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÁ°¤ËÆùÎÁÍý¡¢Á´½¸Ãæ¤Ç´®Ç½¤·¤¿¤¤ÀäÉÊ¤ÎÆùÎÁÍý¡£¿®½£¶ã¾úÆÚ¤Ï¿®½£¤Î¼òÂ¢¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¼òÇô¤ò¼ç¤Ê»ôÎÁ¤È¤·¤ÆÈî°é¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¡£¤½¤ì¤òÀÐÍÒ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¡¢ÃúÇ«¤Ë¥íー¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¤È¤Æ¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ç½À¤é¤«¤¯¡¢¾åÉÊ¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬¤È¤í¤±¤Æ¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹õ¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥½ー¥¹¤¬Æù¤äÌîºÚ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤È¤Æ¤â¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
ÆùÎÁÍý¤Ê¤Î¤ÇÃ±½ã¤ËÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò¥ªー¥Àー¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã®½ÏÀ®¤·¤¿Í¾±¤¤¬Ä¹¤á¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤½¤¦¡£·Ú°æÂôºÆË¬¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÎÁÍý¤ÏÉ¬¤º¤Þ¤¿Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤!º£ÅÙ¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤È¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤è¤¦!¤È¿´¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¸¶¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤È³¤Ï·¤Î¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¡×
¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹â¸¶¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ò¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼¥½ー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¤Ë¤«¤é¤á¤¿°ìÉÊ¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤È³¤Ï·¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬²Ö³«¤¡¢¼«Á³¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÆüËÜ¤é¤·¤¤¡¢¿®½£¤é¤·¤¤¡¢À¶¤é¤«¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥½¥à¥ê¥¨¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Çò¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¹¥ÁêÀ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¥É¥ë¥Á¥§¤Ï¡ÖÎÓ¸é¤Î¥·¥Öー¥¹¥È¤È¥³¥ó¥Ýー¥È¡×
ºÇ¸å¤Î¥É¥ë¥Á¥§¤Ë¤Ï¤ê¤ó¤´¤ò»ÈÍÑ¡£Í¾±¤¤Þ¤Ç·Ú°æÂô¤é¤·¤¯¡¢¤´ÅöÃÏ¿©ºà¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿ËþÂ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£·Ý½ÑÅª¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ï¥Óー¥Ä¤ÎÊ´Ëö¡£¥½¥à¥ê¥¨¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥í¥¼¥ï¥¤¥ó¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¤Ë¥µー¥Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¥é¥Ã¥ー¤ÊÌë¤â¤¢¤ë¤«¤â¡ª?
Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¤ªÎÁÍý¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡×(90ml¡ß5¼ï¡¢10,000±ß)¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Ã¥¿·Ú°æÂô¡×¤Ï¿®½£¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£·Ú°æÂôÂÚºß¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¸®¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢·Ú°æÂôÎ¹¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½÷»ÒÎ¹¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ä¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë(Äó¶¡¡§¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ëµì·Ú°æÂô)
¡ÖTRATTORIA CREATTA·Ú°æÂô¡×
½êºßÃÏ:Ä¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®·Ú°æÂô691-1 (¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë µì·Ú°æÂô ¥Û¥Æ¥ë&¥ê¥¾ー¥È¤Î¥í¥Óー³¬¡Ë
ÅÅÏÃ:0267-41-6022(Í×Í½Ìó¡¢¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤âÍøÍÑ²Ä)
¥¢¥¯¥»¥¹:
ÅÅ¼Ö JR·Ú°æÂô±ØËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâ26Ê¬/¼Ö5Ê¬
¼Ö ±°É¹·Ú°æÂôIC¤è¤êÌó14km
±Ä¶È»þ´Ö¤ÈµÒÃ±²Á:
Ä«¿©7: 00～10:30(L.O.10:00)¥Ïー¥Õ¥Ö¥å¥Ã¥Õ¥§3,500±ß
¥é¥ó¥Á11:30～14:00(L.O.13:30)Ê¿Æü1,980±ß～¡¢¥³ー¥¹3,800±ß
¥Ç¥£¥Êー17:00～22:00(L.O.21:00) ¥³ー¥¹7,800±ß～¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°Í
ÀÊ¿ô:142 ÀÊ(¥ì¥¹¥È¥é¥ó98 ÀÊ¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ44ÀÊ¡á¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì²ÄÇ½)
Ãó¼Ö¾ì: 65Âæ(½ÉÇñ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¶áÎÙÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤Ø¤´°ÆÆâ)