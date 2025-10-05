¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3È¯¤âÁ´¤Æ¥½¥í¡Ä2²ó¤Þ¤Ç¤Ë9¼ºÅÀ¶Á¤ÆñÅ¨¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë´°ÇÔ
¡¡¡þÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥«¥Ö¥¹3¡¼9¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤â4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤âÁ´¤Æ¥½¥í¤Ç¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬2²ó¤Þ¤Ç¤Ë9¼ºÅÀ¤ÈÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º3¡Ý9¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¹â¤Î97¾¡¡¢¾¡Î¨¡¦599¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÆñÅ¨¤Ë´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£WCS¤Ç¤Ï3Àï¤È¤â5ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ç4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨17¾¡¤òµó¤²¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤ÎÁ°¤ËÂè1ÂÇÀÊ¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤ÈÏ¢Â³¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂè3ÂÇÀÊ¤Ï»°¥´¥í¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤Ï±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1ÈÖ¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤¬½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤È¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÃæ3Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥Ü¥¤¥É¤¬¤¤¤¤Ê¤ê6¼ºÅÀ¡£Â³¤¯2²ó¤â2ÈÖ¼ê¡¦¥½¥í¥«¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º3¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡2²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î1¡Ý9¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£3²ó°Ê¹ß¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó¤Ë5ÈÖ¡¦¥Ï¥Ã¥×¡¢8²ó¤Ë2ÈÖ¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ÈÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£