¡ÖVR¤Ç¸¤¤Ë¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤ë¡ª¡×VR¥É¥Ã¥°¥»¥é¥Ôー¤Î²ÄÇ½À¡¡»ÜÀß¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤â¿¦°÷¤â´¶¤¸¤ë¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡©¡Ú²¬»³¡Û
¸¤¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ËÏÂ¤Ê¤É¤ò¿Þ¤ë¥É¥Ã¥°¥»¥é¥Ôー¤Ç¤¹¡£
²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤¬¡¢Ãæ»Í¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖVR¡á²¾ÁÛ¸½¼Â¡×¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥É¥Ã¥°¥»¥é¥Ôー¤òÆ³Æþ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
VR¤Ç¸¤¤Ë¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤ë¡ª¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡×
¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¤Ï¤¤¡ª¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡£¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
È÷Á°»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÀìÍÑ¤Î¥´ー¥°¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏVR¡á²¾ÁÛ¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Î¡Ö¸¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¡¢Íè¤¿¡ª¤è¤·¤è¤·¤è¤·¡×
¸¤¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¯¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤ÎIT´ë¶È¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ËÏÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤Ø¤Î»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÍ½ËÉ¤Ê¤É¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥Ã¥°¥»¥é¥Ôー¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸¤¤ò»ô¤¦¤Î¤ÏËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à²ð¸î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤â¾Ð´é¤Ë
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡ÖVR¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤³¤Î¥É¥Ã¥°¥»¥é¥Ôー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤Èº£Ç¯8·î¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢VR¤ò¸«¤ë»þ¤ËºÇ½é¤Ï¡Ø¤â¤¦¥¤¥ä¥¤¥ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¤ÏVR¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¡¢¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤À¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉ¾È½¤Ï¾å¡¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¦°÷¤ÏÊÌ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ð¸î¶È³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¡×¤Ë¤â¤Ê¤ë¡©
ÂÎÁà¤Ê¤É¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë2～3¿Í¤Î¿¦°÷¤¬ÉÕ¤Åº¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢VR¥É¥Ã¥°¥»¥é¥Ôー¤Ç¤Ï1¿Í¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤â¿Í¼ê¤ò³ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¼ê¤ò¤«¤±¤º¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ìþ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤óÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Ãæ»Í¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖVR¥É¥Ã¥°¥»¥é¥Ôー¡×¡£¿·¤¿¤Ê¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æº£¸å²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó