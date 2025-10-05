¡Îº´²ì¸©¡Ï¡ÖÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý²óÉü¤Ø¡×¡¡¡ÖÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡¡¸©ÆâÍ¿ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¡¢´üÂÔ¤ÈÃíÊ¸¡¡¼«Ì±¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»Ô»á
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿4Æü¡¢º´²ì¸©Æâ¤ÎÍ¿ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡¢´üÂÔ¤ÈÃíÊ¸¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£Æ±ÅÞ¤ÎÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¸©Æâ¤Ç¤â¹â»Ô»á¤ÎÆÀÉ¼¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢´´Éô¤ÏÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý²óÉü¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢¹â»Ô»á¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Ï¹â»Ô»á¤¬2270É¼¡£2°Ì¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê1691É¼¡Ë¤ò°ú¤Î¥¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÎÓË§Àµ»á¡Ê1466É¼¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡Ê445É¼¡Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡Ê253É¼¡Ë¤Î½ç¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï68¡¦10¡ó¤Ç¡¢µÏ¿¤¬»Ä¤ë2003Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢º´²ì»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿Æ±ÅÞ¸©Ï¢¤ÎÆ£ÌÚÂî°ìÏº´´»öÄ¹¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤À¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤¬¡Öº¸·¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¡Ê¤½¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢ÊÝ¼é¤Ë²óµ¢¤¹¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤·¤¿À®²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿ÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý²óÉü¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î·Ñ¾µ¤ä¡¢À¯¸¢°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤¿Â¾ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Î¡ÖÊä¶¯¡×¤âÍ×Ë¾¡£¸©Æâ¤ËÎ¦¾å¼«±ÒÂâº´²ìÃóÆÖÃÏ¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©³ÎÎ©¤Î¤¿¤á´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤ÎÃæËÜÀµ°ìÂåÉ½¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅÞ¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¼õ¤±»ß¤á¡£°ú¤Â³¤¼«¸øÏ¢Î©¤¬´ð¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤äÊª²Á¹âÆÂÐºö¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤Ï·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÆÁ¸÷À¶¹§»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎËÉ±Ò¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ò½ä¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤ò·üÇ°¤·¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÎÃæ¤ÇÊ¬ÃÇ¤äÂÐÎ©¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¸ÀÆ°¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£¸¶¸ý°ìÇîÂåÉ½¡Ê½°±¡º´²ì1¶è¡Ë¤Ï¡Ö5¿Í¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÅÄÃæÁáµª¡¢¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë
