¡¡¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê¤À¤Æ¤äÆ»¶Ú¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÞºÆÀ¸¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£·ëÅÞ70Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷ÀÁíºÛÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½°»²Î¾±¡¤ÇÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ëÌîÅÞ¤¬¼óÁê¸õÊä¤òÅý°ì¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£·îÃæ½Ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£½÷À¤Î¼óÁê¤â½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤ÏºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¡¢º£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¡¢Í¿ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤Ã¤¿¡£»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿5¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÀ¼¹â¤Ë¶«¤ó¤À¤¬¡¢¤«¤±À¼ÅÝ¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÏÀÀï¤ÏÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼çÄ¥¤ËË³¤·¤¯¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤ÏÌµÆñ¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ¯¼£¿®¾ò¤ä»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÀ¯ºö¤òÉõ°õ¤·¡¢Â¾¸õÊä¤È¤Î°ã¤¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤µ¤¨¸«¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÞÁíºÛ¤òÁª¤Ö¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÎÂç¤¤¤¿ÍÊª¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹ñÌ±¤Ë¹¤¯ÁÊ¤¨¤ëÎÏ¤Ë·ç¤±¡¢Í»ÏÂÍ¥Àè¤ÎÆâ¸þ¤¤ÊÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤ò¹â¤á¤¿ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Î²òÌÀ¡¢È¿¾Ê¤âËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¸õÊä¼Ô¤¬ÎÏÀâ¤·¤¿¤Î¤Ï³°¹ñ¿ÍÂÐºö¤Ç¡¢¤³¤¾¤Ã¤Æ¡Ö°ãË¡³°¹ñ¿Í¥¼¥í¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤ò½õÄ¹¤·¤Ê¤¤¤«¶¯¤¯·üÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡Áªµó³èÆ°¤âµìÂÖ°ÍÁ³¤Ç¡¢²ò¾Ã¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÇÉÈ¶¤ËÍê¤ë»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤ÏÍ£°ì¤ÎÇÉÈ¶¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¡¢²ò»¶¤·¤¿ÇÉÈ¶¤ÎµÄ°÷¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»Ä¤¹´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤é¤òÁê¼¡¤¤¤ÇË¬¤Í¡¢»Ù±ç¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤¬²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÇÉÈ¶À¯¼£¤ÎÌ¾»Ä¤ò´°Á´¤ËÃÇ¤Ä¤Ù¤¤À¡£µÄ°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤´Ë¤ó¤À¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊÁÈ¿¥Åý¼£¡Ë¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤òÆ©ÌÀ²½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»²±¡Áª¤«¤éÁíºÛÁª¤Þ¤Ç¤Î2¥«·îÈ¾¡¢¼«Ì±¤ÏÅÞÆâ¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÀ¯¼£¶õÇò¤òÄ¹´ü²½¤µ¤»¤¿¡£ÁáµÞ¤ËÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦ÆâÊ¶¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢¹ñÌ±À¸³è¤¬¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤¹¤ì¤Ð¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Û¤É´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¹â»Ô»á¤¬Í½Â¬¤òÊ¤¤·¤Æ·èÁªÅêÉ¼¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Í×°ø¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤À¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤«¤é¤ÎÏ©ÀþÅ¾´¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Î¼çµÁ¼çÄ¥¤ÏÅÞÆâ¤Ç¤âÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¼óÁê½¢Ç¤¸å¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£¼«Ì±ÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤Î¸ÀÆ°¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¡¢½ô³°¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¹â»Ô»á¤¬¼¨¤¹¿ËÏ©¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£