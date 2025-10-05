¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤é¼ã¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¡¡ëÝÁá»Ô¤Î¿·»ÔÀ©20Ç¯½Ë¤¤¼°Åµ
¡¡µìëÝÁá»Ô¤ÈÂ¿ÎÉ¸«¡¢¿¹»³¡¢ÈÓÀ¹¡¢¹âÍè¡¢¾®Ä¹°æ¤Î5Ä®¤¬¹çÊ»¤·¤¿Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¤Î»ÔÀ©20¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤¬4Æü¡¢Æ±»Ô¤ÎëÝÁáÊ¸²½²ñ´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤äÊ¸²½¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É³ÆÊýÌÌ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤òÉ½¾´¡£»Ô½Ð¿È¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÂÎÁàÃË»Ò¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¡¢ÆÃ¼ì¥á¡¼¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ì¥¤¥³¡¦¥¯¥ë¥Ã¥¯¡¦À¾²¬¤µ¤ó¡¢Ì¡²è²È¤ÎÁð¾ìÆ»µ±¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£¼«¿È¤¬º¤Æñ¤Ê¶ÉÌÌ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤«Ìä¤ï¤ì¤¿ÆâÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾õ¶·¤ä´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë¤«¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬½ÅÍ×¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡Áð¾ì¤µ¤ó¤Ï½µ´©Ï¢ºÜÃæ¤ËÁ´¤¯ÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¡Ö°ì½µ´Ö¤Û¤ÉÅ°Ìë¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¡£¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡¢ëÝÁá¤Ëµ¢¤í¤¦¡Ù¤È¿²¤Æµ¯¤¤¿¤éÉÔ»×µÄ¤ËÉÁ¤±¤¿¡£°ìÅÙ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À¾²¬¤µ¤ó¤ÏÍÌÀ³¤¤Î´³³ã¤Î¤½¤Ð¤Ç°é¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµ¡³£¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿Í´ÖÀ¤ä¸Þ´¶¡¢¤½¤·¤Æ¸¶»Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¡¡¡Êº£°æÃÎ²Ä»Ò¡Ë
