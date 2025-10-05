¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤éÀ®²ÌÈäÏª¡¡Ä¹ºê¤¯¤ó¤Á¡¡6ÍÙÄ®¤¬¡Ö¿Í¿ôÂ·¤¤¡×
¡¡Ä¹ºê¤¯¤ó¤Á¡Ê7¡Á9Æü¡Ë¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡¢º£Ç¯¤ÎÏ»¤Ä¤ÎÍÙÄ®¤¬±é¡Ê¤À¡Ë¤·Êª¤Î·Î¸Å¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¿Í¿ôÂ·¡Ê¤Ë¤¤¤¾¤í¡Ë¤¤¡×¤¬4Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÃæ¿´Éô³Æ½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥®¥ê¤Î²»¤ä¤«¤±À¼¤¬¶Á¤¡¢º×¤êËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÙÄ®¤Î°ì¤Ä¡¢¿·¶¶Ä®¤Ï¡¢´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î´ã¶À¶¶¤Î¤½¤Ð¤Ç¡¢Ä¹ºê¤ËÉºÃå¤·¤¿2¿Í¤Î¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤¬Ìû²÷¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë±éÌÜ¡Ö°¤ÍöÂËËüºÐ¡Ê¤ª¤é¤ó¤À¤Þ¤ó¤¶¤¤¡Ë¡×¤òÈäÏª¡£ÆîÈÚ°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡ÖËüºÐ¡×¤È¡ÖºÍÂ¢¡×¤Î¼çÌò2¿Í¤¬¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÆ°¤¤ÇÍÙ¤ë¤È¡¢Ä°½°¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËüºÐÌò¤òÌ³¤á¤ëÄ¹ºê¸¡ÈÖ¤Î·Ýµ¸¡Ê¤²¤¤¤³¡Ë¡¢Ãã¡¹´Ý¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´¿À¼¤ÇÎÏ¤¬Í¯¤¤¤¿¡£º£Æü¤Ï75ÅÀ¡£ËÜÈÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ëÝÁá»Ô¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç¸«Êª¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡ÅèÀ¯½¨¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤¬ÌÌÇò¤¤¡£ËÜÈÖ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë