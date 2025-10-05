¡Îº´²ì¸©¡Ï»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¤ª¤È¤Ê¤¬³Ø¤Ö¡¡19Æü¡¢¸©Ä£¤Ç¹Ö±é²ñ
¡¡»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¤äµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ëº´²ì¸©¼çºÅ¤Î¹Ö±é²ñ¡Ö¤³¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¤È¤Ê¤Î¼ø¶È¡×¤¬19Æü¡¢¸©Ä£¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¸áÁ°¤È¸á¸å¤Î2ÉôÀ©¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â»²²ÃÌµÎÁ¡£
¡¡Âè1Éô¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊ¡²¬¸©Î©Âç¤Î±üÂ¼¸°ì½Ú¶µ¼ø¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£Âè2Éô¤Ï¸á¸å2»þ¤«¤éÆ±4»þ¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ºåËÜÍ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¤ÇÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤ò°é¤à¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¤¹¤ë¡£
¡¡9Æü¤Þ¤Ç¤ËÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¡áQR¥³¡¼¥É¡á¤«¤é¿½¤·¹þ¤à¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤â²ÄÇ½¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ö¤µ¤¬¡¦¤³¤É¤âÌ¤Íè±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¡á090¡Ê9482¡Ë4434¡£¡¡¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë