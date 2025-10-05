ÂçÃ«æÆÊ¿ ²ñ¸«¤Ç¾Ð¤¤Í¶¤¦ Å¨ÃÏ¤Ç°ßÂÞ¤Ä¤Þ¤ì¤ë¡ª¡©¡Ö¥Áー¥º¥¹¥Æー¥¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÈËè²ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥êー¥°¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÃÏ¶è¡Ë¥·¥êー¥º¡ÊNLDS¡ËÂè1Àï¤òÁ°¤ËÁ°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥óÅÐÈÄ¤òÁ°¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥êー¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µå¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤âÂ¾¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥Áー¥º¥¹¥Æー¥¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤À¤Ê¤ÈËè²ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¼ê½Ñ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥êー¥º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥àÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¾¡µ¡¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤ê¡¢ÌÀÆü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÌÀÆü¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇNLDSÂè1Àï¤ËÎ×¤à¡£ÀèÈ¯¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤Ï¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Åê¼ê¡£
ÂçÃ«¤Î"¥Áー¥º¥¹¥Æー¥È¯¸À"¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÍ¾Íµ¤È¼«¿®¤¬¡¢½é¤Î¥×¥ìー¥ª¥ÕÅÐÈÄ¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
