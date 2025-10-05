¹¥¤¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¤É¤ì¡©¡ã²óÅú¿ô 16,101É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè310²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました!
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¹¥¤¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¤É¤ì¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤â¡ª¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥Þ¥«¥í¥ó by ²ÏÅÄ Ëã»Ò¤µ¤ó
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÄ¾·Â4¡Á5cmÌó 30¸ÄÊ¬¡Ë
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë 85g
Ê´Åü 160g
ÍñÇò 40g
¿©ÍÑ¿§Ê´(ÀÖ) ¾¯¡¹
<¥á¥ì¥ó¥²>
ÍñÇò 40g
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü 30g
<¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å>
¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È 40g
À¸¥¯¥ê¡¼¥à 40ml
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¡¢Ê´Åü¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢Å·ÈÄ¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡¢¿©ÍÑ¿§Ê´(ÀÖ)¤ÏÊ¬ÎÌ³°¤Î¿å¾¯¡¹¤ÇÍÏ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¿¶¤ë¤Ã¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¡¢Ê´Åü¤òÆþ¤ì¡¢ÍñÇò¡¢¿å¤ÇÍÏ¤¤¤¿¿©ÍÑ¿§Ê´(ÀÖ)¤ò2¡Á3Å©²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢¡ã¥á¥ì¥ó¥²¡ä¤òºî¤ë¡£ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñÇò¤òÆþ¤ì¡¢¾¯¤·¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤é¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò2¡Á3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤«¤¿¤¤¥á¥ì¥ó¥²¤òºî¤ë¡£
3¡¢(1)¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë(2)¤Î¡ã¥á¥ì¥ó¥²¡ä¤òÁ´Éô²Ã¤¨¡¢ÌÚ¥Ù¥é¤Ç¾¯¤·Ê´µ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Çº®¤¼¡¢ÌÚ¥Ù¥é¤«¤é¥«¡¼¥É¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£(¥Ò¥ó¥È)ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë»ö¤ò¡¢¥Þ¥«¥í¥Ê¡¼¥¸¥å¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡¢ÀÞ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀþ¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤¯°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢´Ý¸ý¶â(Ìó1cm)¤òÉÕ¤±¤¿¹Ê¤êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Å·ÈÄ¤Ë¤ª¹¥¤ß¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¯¤·(5Ê¬Äø)¤ª¤¤¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤ë¡£(¥Ò¥ó¥È)º®¤¼²á¤®¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£¹Ê¤ê½Ð¤¹»þ¤Ï¥Ä¥Î¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ð¤á¤«¤é¹Ê¤ê½Ð¤¹¤È¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
5¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤ÆÌó7Ê¬¾Æ¤¡¢Å·ÈÄ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë1Ê¬¾Æ¤¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤´¤ÈÅ·ÈÄ¤«¤é³°¤·¤ÆÎä¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
6¡¢¡ã¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡ä¤òºî¤ë¡£¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤ÇÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢²¹¤á¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤ÆÍÏ¤«¤·¡¢¹Ê¤ì¤ë¤«¤¿¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
7¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤Çºî¤Ã¤¿¥³¥ë¥Í¤Ë¡ã¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡ä¤òÆþ¤ì¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¤ÎÈ¾ÎÌ¤Ë¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢»Ä¤ê¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Ç¥µ¥ó¥É¤¹¤ë¡£(¥Ò¥ó¥È)¥³¥ë¥Í¤È¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ò´¬¤¾å¤²¤Æºî¤ë¹Ê¤êÂÞ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
(E・レシピ編集部)
