¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤ËÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê5²óÀïÀ©¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÏPS½éÅÐÈÄ¡õ½éÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¡ÊÆ±¸áÁ°7»þ38Ê¬³«»Ï¡Ë¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Îµß±çµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÊª¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È»×¤¦¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¾¯¤·Êø¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤äÊ¢¼Ð¶Ú¤òÄË¤á¤¿Åê¼ê¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î²áÄø¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë¤½¤³¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Êø¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Á¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¡È´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤³¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¾¯¤·»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡È¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡É¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£