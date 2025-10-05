ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¡ÖÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ±Ç²è¤Îµð¾¢¡õ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¼ç±éºîÉÊ
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢22Ç¯À½ºî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ö¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤òÉÁ¤¯¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡Ë¤ËÀ¼¤Î¤ß½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¸À¤¦¤È¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¼¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£À¼¤Î½Ð±é¤ÇÅìÊõ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤ì¤¬¹Ô¤¯¤Î¤ò¤½¤ÎÆü¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤«¤éÏÃ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤¬¤¢¤ï¤Æ¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1Æü¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ°´ê¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡ÖÀ¼¤À¤±¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤±éµ»»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎºîÉÊ¤Ê¤é¡¢»ä¤ÏÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£