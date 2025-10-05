Ž¢¥Ï¥Á¤Ë2²ó»É¤µ¤ì¤¿¤é»à¤ÌŽ£ÌÂ¿®¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤Ìõ
¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡£ÂÎÄ¹¤Ï17¡Á28mm¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎÆÇ¿Ë¡×¤È¡¢»É¤µ¤ì¤Æ¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ÏÓ
²Æ¤´¤í¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼ª¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¼Â¤Ï¡¢½©¤â¤Þ¤À¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Î³èÆ°¤Ï³èÈ¯¤Ç¡¢´í¸±¤Êµ¨Àá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎÁã¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£Æ¯¤¥Ð¥Á¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤Æ³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤ëÈï³²¤âµÞÁý¤¹¤ë¤Î¤À¡£
Ä¾¶á¤Ç¤â9·î20Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¸Í±£¿À¼Ò»²Æ»¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤ò´Þ¤à´Ñ¸÷µÒ¤é11¿Í¤¬¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡£7·î¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»²ê¼¼Ä®¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤Ç¡¢17¿Í¤¬Æ±¤¸¤¯¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï°¦É²¸©¤Î·ÌÃ«¤ÇÅÐ»³µÒ9¿Í¤¬¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ë½±¤ï¤ì¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ç±ØÅÁ¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë¹â¹»À¸22¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç42¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½©¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Ï¥Á¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Â¿¿ôµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ä¥¢¥·¥Ê¥¬¥Ð¥Á¤Ê¤É¤Ë»É¤µ¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï¹ñÆâ¤ÇËèÇ¯20¿ÍÁ°¸å¤Î»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶²À¸Êª¡Ö¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤Ï½©¤¬´í¸±
¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢1¡Á2¥«½êÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶É½ê¤òÎä¤ä¤¹¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¡¢¤«¤æ¤ß¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤¼¡¢»à¼Ô¤¬20¿Í¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÆÇ¤¬¶¯¤¯¤Æ»à¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òµ¯¤³¤¹¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎºîÍÑ¤Ç»à¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¶áµ¦Ãæ±ûÉÂ±¡¤ÎÈéÉæ²ÊÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²Æ½©Í¥°å»Õ¤Ï¤½¤¦¸ì¤ë¡£Ãî¹¥¤¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÃî¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢Ãî¤äÆÇÃî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ÈéÉæ²Ê°å¤È¤·¤ÆÈéÉæ¼À´µ¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ÆÇÃî¤ÎÃÎ¼±¤ò¿ÇÎÅ¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÇÃîÀèÀ¸¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¥Ï¥Á¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤²Æ½©°å»Õ¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥ÁÆÇ¡×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤äÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
Ìî³°¤ÇÃî¤Î´Ñ»¡¤ò¤¹¤ë²Æ½©Í¥°å»Õ¡£¡¿¶áµ¦Ãæ±ûÉÂ±¡ÈéÉæ²ÊÉôÄ¹¡£1959Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹»ÈéÉæ²Ê¸¦µæ°÷¡¢Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÈéÉæ²Ê³Ø¹Ö»Õ¡¢½õ¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¡¢Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÈéÉæ²Ê³Ø¶µ¼ø¡£2025Ç¯¤è¤êÊ¼¸Ë°å²ÊÂç³Ø¸ùÏ«¶µ¼ø¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
¥Ï¥ÁÎà¤Ï¡¢Èø¤ÎÃ¼¤ËÄ¹¤¤ÆÇ¿Ë¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤òÈ©¤Ë»É¤·¤ÆÆÇ±Õ¡Ê¥Ï¥ÁÆÇ¡Ë¤òÃíÆþ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎŽ¢¥Ï¥ÁÆÇ¡×¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢²Æ½©°å»Õ¤Ï¡ÖÆÇ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¥ª¥ª¥¹¥¹゙¥á¥Ï゙¥Á¤ÎÆÇ¿Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
ÆÇ±ÕÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ËÄË¤ß¤äÀÖ¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡¢³èÀ¥¢¥ß¥ó»À¡Ê¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ê¤É¡Ë¤äÈ¯ÄË¥Ú¥×¥Á¥ÉÎà¡Ê¥á¥ê¥Á¥ó¡¢¥Þ¥¹¥È¥Ñ¥é¥ó¤Ê¤É¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤Î¹³¸¶ÀÊª¼Á¤È¤Ê¤ë¹ÚÁÇÎà¡Ê¥Û¥¹¥Û¥ê¥Ñ¡¼¥¼¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥Ë¥À¡¼¥¼¤Ê¤É¡Ë¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹ÚÁÇÎà¤¬¡Ö¹³¸¶¡Ê¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª¼Á¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ç¡Ö¥Ï¥ÁÆÇÆÃ°ÛÅªIgE¹³ÂÎ¡×¤¬ºî¤é¤ì¤ë¡£
ºÆ¤Ó¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆÇ±Õ¤Î¹ÚÁÇÎà¤ÈÂÎÆâ¤ÎIgE¹³ÂÎ¤¬·ë¹ç¤·¡¢¡ÖÂ¨»þ·¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¡×¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤À¡£¡Ö¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤È¡¢1²óÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2²óÌÜ¤¬´í¸±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¥Ï¥ÁÆÇ¤Î¹ÚÁÇ¤ò¡Ø°ÛÊª¡Ù¤ÈÂÎ¤¬³Ð¤¨¡¢¹ÚÁÇ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡Ø¹³ÂÎ¡Ù¤òºî¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¡¤ËÆ±¤¸¹ÚÁÇÀ®Ê¬¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÈÖ½Å¾É¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¡¢¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Ç¤¹¡×
¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼È¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢15Ê¬¤Û¤É¤ÇÁ´¿È¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¡£¤«¤æ¤ß¤ä¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¡¢ÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¡¢Ê¢ÄË¡¢¤½¤·¤Æ¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¤É¤À¡£½ÅÆÆ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µÞ¤Ë·ì°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ç»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥³¥«゙¥¿¥¹¥¹゙¥á¥Ï゙¥Á¤Ë¤è¤ë»É¾ÉÎã¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
¡Ö²áµî¡¢¤¤¤Ä»É¤µ¤ì¤¿¤«¡×¤¬½ÅÍ×
»É¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö2²óÌÜ°Ê¹ß¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹³ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢3²óÌÜ¡¢4²óÌÜ¤È¡¢»É¤µ¤ì¤ëÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É´í¸±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢Á°²ó»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö30Ç¯Á°¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¡×¤Ê¤É¤ÈÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤À¡£
¡Ö10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤È¡¢ÂÎ¤ÎÌÈ±Ö¤Îµ²±¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¥«·îÁ°¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥ÁÆÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³ÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢20¡Á30Ç¯Á°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ï¥ÁÆÇ¤Î¹³ÂÎ¤Ï¤â¤¦¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø2²óÌÜ¤À¤«¤é´í¸±¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á°²ó»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÆÇ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤ÎÀ®Ê¬¤äÇÛ¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥Á¤Î¼ïÎà¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä°Û¤Ê¤ë¡£¥¹¥º¥á¥Ð¥ÁÎà¤È¥¢¥·¥Ê¥¬¥Ð¥ÁÎà¤ÏÌÈ±Ö³ØÅª¤Ê¸òº¹È¿±þÀ¡ÊÆÇ¤ÎÎà»÷À¡Ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥ÁÎà¤È¤ÎÆÇ¤Î¸òº¹À¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤È¥¢¥·¥Ê¥¬¥Ð¥Á¤ÎÆÇ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²áµî¤Ë¥¢¥·¥Ê¥¬¥Ð¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆÇ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬ÊÌ¤Î¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ë²áµî¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢2²óÌÜ¤Ë¥¢¥·¥Ê¥¬¥Ð¥Á¤ä¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤Ï½Ð¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ß¥Ä¥Ð¥Á¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¤ß¤Ä¤Ð¤Á¥Þ¡¼¥ä¤ÎËÁ¸±¡Ù¤ä¡Øº«ÃîÊª¸ì ¤ß¤Ê¤·¤´¥Ï¥Ã¥Á¡Ù¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡Ø¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥³¥í¥ó¡Ù¡¢ÀÎÎ®¹Ô¤Ã¤¿À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Î¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥ì¥â¥ó¡×¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö´ðËÜ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ò»É¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ë2²ó°Ê¾å»É¤µ¤ì¤Æ¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤òµ¯¤³¤¹Îã¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Å¤¯¸«¤º¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£
·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¡Ö¹³ÂÎ¤ÎÍÌµ¡×¤¬¤ï¤«¤ë
»É¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö2²óÌÜ°Ê¹ß¡×¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤â¤¢¤ë¥Ï¥ÁÎà¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¹³ÂÎ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤È¥¢¥·¥Ê¥¬¥Ð¥Á¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Î3¹àÌÜ¤ÎIgE¹³ÂÎ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¹³ÂÎ¤ÎÍÌµ¤Ç¡¢¼¡¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¹³ÂÎ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ê¡¢¼¡¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤È´í¸±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤ÎÊä½õ¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ò¼«¸ÊÃí¼Í¤¹¤ëÃí¼ÍÌô¡Ê¥¨¥Ô¥Ú¥ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¶ÛµÞ»þ¡¢µßµÞ¼Ö¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÎÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Á´¿È¾É¾õ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿Í¤ËÀìÌç°å¤¬½èÊý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤ËÎÓ¶È´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¥Ï¥Á»É¤µ¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¡¹¤Ç¤¹¡£»³¤ÎÃæ¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á»É¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â»³´ÖÉô¤Ê¤Î¤ÇµßµÞ¼Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡£²áµî¤Ë»É¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ·ÈÂÓ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¥¬¥¿¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎÁã¡£ÌÚ¤Î»Þ¤äÌÐ¤ß¤ËÁã¤òºî¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»Õ Äó¶¡¡Ë
»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤ë
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹³ÂÎ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë´í¤Ê¤¤¡×¤È²Æ½©°å»Õ¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö»É¤µ¤ì¤Æ5¡Á10Ê¬¤Û¤É¤ÇµÞ¤Ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØÉÂ¾õ¤¬²ø¤·¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¤È¹ð¤²¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤«¤æ¤ß¤äµ¤Ê¬¤Î°¤µ¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¡£»É¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é30Ê¬¤Û¤É¤ÏÂÎÄ´¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥ÁÆÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ÊÝÎäºÞ¤Ê¤É¤Ç¶É½ê¤òÎä¤ä¤·¤Æ·Ð²á¤ò¸«¤ë¡£ÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤Ï¿ô»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¡£ÊÝÎäºÞ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤´Ì°ûÎÁ¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¡£
¤¿¤À¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìµ¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï´í¸±¤¬À¸¤¸¤ë¡£
¡Ö¸ÄÂÎ¿ô¤¬Â¿¤¤¤ÈÃíÆþ¤µ¤ì¤ëÆÇ±Õ¤ÎÎÌ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¾É¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âµßµÞÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ï¥Á»É¤µ¤ì¤Î´í¸±¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ö2²óÌÜ°Ê¹ß¡×¤À¤¬¡¢2²óÌÜ¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢3²óÌÜ¤Ë¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Á°²ó»É¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥Ï¥Á¤Î¼ïÎà¡¢ÆÇ±Õ¤ÎÎÌ¡¢ÂÎ¼Á¤Ê¤É¡¢¹³ÂÎ¤Îºî¤é¤ìÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤Î½ÐÊý¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£²Æ½©°å»Õ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥Á»É¤µ¤ì¤Î»öÎã¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£
»ö¸Î¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Á¤ÎÁã¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ë¡£µ¤¤Å¤«¤ºÁã¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¿¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Áã¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Ï¥Á¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£
¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ï¡¢»³Ãæ¤äÇÀÆ»¤Î¡ÖÅÚÃæ¡×¤ËÁã¤òºî¤ë¼ï¤È¡¢¸®²¼¤äÌÚ¤Î»Þ¤Ê¤É¡Ö¶õÃæ¡×¤ËÁã¤òºî¤ë¼ï¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£
ÅÚÃæ¤Ëºî¤ë¥Ï¥Á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂÎÄ¹4cm¤Û¤É¤Ë¤â¤Ê¤ê¹¶·âÀ¤¬¶¯¤¤¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤À¡£»³Ãæ¤Ç¤Îºî¶È¤äÇÀºî¶È¡¢Áð´¢¤ê¡¢¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤Ê¤É¤ÇÎÓ¤ÎÃæ¤ËÊ¬¤±¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËÈï³²¤Ë¤¢¤¦¡£
¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡£ÂÎÄ¹¤Ï27¡Á45mm¤Û¤É¤ÈÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»Õ Äó¶¡¡Ë
»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÁø¶ø¤¹¤ë´í¸±À
°ìÊý¡¢¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤È¥³¥¬¥¿¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ï¡¢ÌÚ¤Î»Þ¤ä¿Í²È¤Î¸®²¼¡¢Å·°æÎ¢¡¢³³¤Î²¼¡¢¶¶¤ÎÍó´³¤Ê¤É¤Î¡Ö¶õÃæ¡×¤ËÁã¤òºî¤ë¡£Î¤»³¤Î¤Û¤«¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ä¹Ù³°¤Ç¤â¸«¤é¤ì¡¢±óÂ¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÌî³°³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢ÁðÌÚ¤ÎÑòÄê¤äÁð´¢¤ê¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¿È¶á¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬±óÂ¤Ç¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²È¤Î¸®Àè¤ËÁã¤òºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤½ÐÆþ¤ê¤ÎºÝ¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤ê¡£¾ÃËÉÂâ¤¬¾ÃËÉÃå¤òÃ¦¤¤¤Ç¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿ºÝ¡¢¥Ï¥Á¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤é¤·¤¯¡¢Âµ¤òÄÌ¤·¤ÆÏÓ¤ò»É¤µ¤ì¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢´Å¤¤¤Ë¤ª¤¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ç¡¢´Ì¥¸¥å¡¼¥¹¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤¿´Ì¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤º¤Ë¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤â¤¦¤È¤·¤Æ¸ý¿°¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¤Ç´Å¤¤¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Á¤Ï´Å¤¤½Á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£°û¤ß»Ä¤·¤Î´Ì¥¸¥å¡¼¥¹¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëŽ¢¥¢¥·¥Ê¥¬¥Ð¥ÁŽ£¤â¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥ÁÆ±ÍÍ¤Ë´í¸±¤À¡£Áã¤Ï¿Í²È¤Î¸®²¼¤ä³Àº¬¡¢ÊÉ¤Î·ä´Ö¤Ê¤É¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤ÈÀÜÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£
ÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤äÄíÌÚ¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢´³¤·¤¿ÀöÂõÊª¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç²È¤ÎÃæ¤ÇÉÔ°Õ¤Ë»É¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥°¥í¥¢¥·¥Ê¥¬¥Ð¥Á¤ÎÁã¡£¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ä¥³¥¬¥¿¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎÁã¤È¤Ï°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»Õ Äó¶¡¡Ë
¿¿Åß¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡Ä
¿¿Åß¤Ë¼¼Æâ¤Ç»É¤µ¤ì¤ë»öÎã¤â¤¢¤ë¡£Æ¯¤¥Ð¥Á¤Ï½©¤ò²á¤®¤ë¤È»à¤Ë¡¢¡Ö±ÛÅß¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¿·½÷²¦Ëª¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£Áã¤«¤é½Ð¤Æ¡¢»¨ÌÚÎÓ¤ÎÅÚ¤ÎÃæ¤äµà¤ÁÌÚ¤ÎÃæ¡¢Íî¤ÁÍÕ¤ÎÃæ¡¢²°º¬Î¢¤Ê¤É¤ËÀø¤ó¤ÇÅß¤ò±Û¤¹¤¬¡¢²°Æâ¤ËÆþ¤ë¸ÄÂÎ¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö²°º¬Î¢¤äÇ¼¸Í¡¢°áÎà¤Ë¤Þ¤®¤ì¤ÆÃ½¿Ú¤ÎÃæ¤Ç±ÛÅß¤¹¤ë¸ÄÂÎ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿Åß¤Ë¡Ø¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡Ù¤ÈÉÂ±¡¤ËÍè¤ëÊý¤ò²¿Îã¤â¿Ç»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½Õ¤Ë½÷²¦¥Ð¥Á¤¬Áãºî¤ê¤ò»Ï¤á¡¢»ºÍñ¤·¤ÆÍÄÃî¤Ë¤¨¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Æ¯¤¥Ð¥Á¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢½÷²¦¥Ð¥Á¤¬ÈË¿£¤ËÀìÇ°¤·¡¢Æ¯¤¥Ð¥Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁã¤ÏÂç¤¤¯È¯Ã£¤¹¤ë¡£Æ¯¤¥Ð¥Á¤ÏÁã¤Î´ÉÍý¤äÁýÀß¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¨¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÍÄÃî¤ò°é¤Æ¡¢Áã¤Î¼þ°Ï¤ò¼é¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤ÊÁã¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ¯¤¥Ð¥Á¤Ï¶á¤Å¤¯¿Í¤ò³°Å¨¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¹¶·âÂÖÀª¤ËÆþ¤ë¤Î¤À¡£
¿Í²È¤Î¸®²¼¤äÌÚ¤Î»Þ¡¢¶¶¤Î²¼¡¢²°º¬Î¢¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ëºî¤é¤ì¤ë¡Ö¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤ÎÁã¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìî³°³èÆ°¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤½©¤Ï¡¢Áð¼è¤ê¤äÈª»Å»ö¡¢Äí¤Î¼êÆþ¤ì¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£±óÂ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÌî³°¹Ô»ö¤âÁý¤¨¤ë¡£¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³èÈ¯¤Ç¡¢ÉÔ°Õ¤ËÁã¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ½±¤ï¤ì¤ë»ö¸Î¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£
½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤ËÂ¿¤¤¥Ï¥Á¤Î¼ïÎà¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢¿Þ´Õ¤ÇÀ¸ÂÖ¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÎëÌÚ ¤æ¤¦»Ò ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼