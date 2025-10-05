¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYËÌ´Û10/31¤Ë1´ü¥ª¡¼¥×¥ó¡ªÆüËÜ°ì¤Î¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤Ë¤ÏµûÄà¤êÂÎ¸³¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¹ÔÎóÅ¹¤¬½¸·ë¡¢ÆîÁ¥¶¶¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç²òÀâ
»°°æÉÔÆ°»º¤¬¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYËÌ´Û¡×¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¤Ë1´ü¥¨¥ê¥¢¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ËÌ´Û¤Ë¤Ï´ØÅì½é½ÐÅ¹3Å¹ÊÞ¡¢ÀéÍÕ¸©½é½ÐÅ¹26Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÁ´96Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ°ì¢¨¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë38Å¹ÊÞ¤Î¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖÇîÂ¿°ìÁÐ¡×¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡¢µûÄà¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÄàÁ¥Ãã²°¤¶¤¦¤ª¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¿ô½¸·ë¡£¿·¤·¤¤¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢ÆîÁ¥¶¶¥¨¥ê¥¢¤Î²óÍ·À¤ò¹â¤á¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¥¢¥¯¥»¥¹
¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¡×¤Ï¡¢JRµþÍÕÀþ¡¦ÉðÂ¢ÌîÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëÆîÁ¥¶¶¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¡¢µþÀ®ËÜÀþ¤ÎÁ¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡ÊËÌ´Û¤ÏÌó5Ê¬¡Ë¡£Á¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì±Ø¤«¤é¤ÏÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢JRÄÅÅÄ¾Â±Ø¤äÁ¥¶¶±Ø¤«¤é¤â¥Ð¥¹¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¿·Àß¤Ç¡ÖÆîÁ¥¶¶¥¨¥ê¥¢¡×Á´ÂÎ¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤Ø
ËÌ´Û1´ü¥¨¥ê¥¢¤Î³«¶È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢10·î29Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¡×¤ÈB¥ê¡¼¥°ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÌÜÅª¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖLaLa arena TOKYO-BAY¡×¤Î´Ö¤Ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò¿·Àß¡£¡ÖLaLa arena TOKYO-BAY¡×¤Î2³¬¥Ç¥Ã¥¤«¤é¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÅÏ¤Ã¤Æ¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¡×¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æî´Û¡¦À¾´Û¡¦North Gate¡Ê¥Ó¥Ó¥Ã¥ÈÆîÁ¥¶¶¤«¤éÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡Ë¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£ËÌ´Û2´ü¥¨¥ê¥¢¤«¤é45Å¹ÊÞ¤¬°ÜÅ¾¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·µ¬¤Ç6Å¹½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£Æî´Û3³¬¤Ë¤Ï¡¢³¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Ù¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Î¤Ò¤í¤Ð¡×¤äPOP UP¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖLaLa Base¡×¤¬¡¢Æî´Û2³¬¤Ë¤Ï¡ÖLaLaport CLOSET¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¤¬°ÜÅ¾¤·¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖFUN VILLAGE¡×¤â¿·µ¬½ÐÅ¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅìÂ¦¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¡Ö¹Á¤Î¹¾ì¡×¤ò¿·Àß¡ª
ËÌ´Û1´ü¥¨¥ê¥¢¤ÎÅìÂ¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢ËÌ´Û¤ÈNorth Gate¤ä¼þÊÕ»ÜÀß¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¹Á¤Î¹¾ì¡×¤ò¿·Àß¡£¥ì¥ó¥¬¤ä·¸Á¥Ãì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¥µ¥¤¥ó¤ä¡¢ÇÈ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Ï©È×¤Ë¤è¤ê¹ÁÄ®¤ò»×¤ï¤»¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Ù¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYËÌ´ÛRENEWALµÇ°¥ì¥ó¥¬PROJECT¡×¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¹ï°õ¥ì¥ó¥¬¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢10·î29Æü¤Ë¤Ï¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¡Ö¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¯¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼ÄÌ¤ê¤¬2ÇÜ¤Ë³ÈÉý¡ª ¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ë
ËÌ´Ûµ´ü¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¤Ç±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó10Ëü3,200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Ï96Å¹ÊÞ¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYÁ´ÂÎ¤ÇÌó7,200Âæ¤ò´°È÷¤·¤Þ¤¹¡£2´ü¤Î³«¶È»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢1´ü¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁíÌÌÀÑÌó6Ëü200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÌó16Ëü6,400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼ÄÌ¤ê¤ÏËÌ´Û·úÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÉý°÷¤ò2ÇÜ¤Ë³ÈÉý¤¹¤ë·×²è¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¡£1´ü´°À®»þ¤Ë¤Ï¡¢ËÌ´Û1´ü¥¨¥ê¥¢¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¼þÊÕ¤Î1³¬Å¹ÊÞÁ°¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢2´ü´°À®»þ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤¤¤À¤ó¹¾ì¤ò´Þ¤à¥Ï¡¼¥Ð¡¼ÄÌ¤êÁ´ÂÎ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¤é¤é¤Ý¡¼¤È¤ÎÂè°ì¹æÅ¹¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¡×ËÌ´Û¤¬10·î¤Ë·úÂØ¿·Áõ¥ª¡¼¥×¥ó¡ª ÏÃÂêÅ¹¤âÂ³¡¹¡¢93Å¹ÊÞ¤òÀè¹ÔÈ¯É½¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë¡¡https://tetsudo-ch.com/13003011.html
ÆüËÜ°ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸
ËÌ´Ûµ´ü¥¨¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢3³¬¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ëÁ´38Å¹ÊÞ¤ÎÂç·¿¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£20Å¹ÊÞ¤¬Æþ¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤È18Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾¡¼¥ó¤È¤¬°ìÂÎÅª¤È¤Ê¤ê¡¢Æø¤ï¤¤¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£Å¹ÊÞ¿ô¤ÏÆüËÜ°ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¾å¤¬¤êÀÊ¤ò´°È÷¡£¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¤Ê¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¡ª
ËÌ´Ûµ´ü¥¨¥ê¥¢¤Î3³¬¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÎó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¡Ö°ìÁÐ¡×¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç´ØÅì½é½ÐÅ¹¤Î¡ÖHakata Ramen Issou nossi¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀéÍÕ¸©½é½ÐÅ¹11Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤à¡¢Á´20Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¾®¾å¤¬¤êÀÊ¤ä¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´°È÷¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´20Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á10Å¹ÊÞ¤Ç¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤âÀßÃÖ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Á´18Å¹ÊÞ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾¡¼¥ó¤¬¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ËÎÙÀÜ¤·¤ÆÃÂÀ¸¡ª
3³¬¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢µí¤¿¤ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ßÍøµ×¤Î¿·¶ÈÂÖ¡Ö¾ÆÆùÍøµ×¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤µí¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Öµí¤«¤Ä¤Õ¤¿¤ÐÄâ¡×¤Î2Å¹ÊÞ¤¬¡¢Á´¹ñ¡¦´ØÅì½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µûÄà¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÄàÁ¥Ãã²°¤¶¤¦¤ª¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ø¤ª½ÐÅ¹¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀéÍÕ¸©½é½ÐÅ¹8Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÁ´18Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤·¡¢ÏÃÂê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç°û¿©¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£³¹Åô¤äÏ¢Â³¤¹¤ë¥¢¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢¹ÁÄ®¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¹ç·×2,500ÀÊ¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÀÊ¿ô¤ò¸Ø¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¡ª
ËÌ´Ûµ´ü¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌ´Û¡¦À¾´Û¡¦North Gate¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ2,500ÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎºÂÀÊ¿ô¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌ´Ûµ´ü¥¨¥ê¥¢¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢Æî´Û¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾¡¼¥ó¤ÈÆ±¤¸3³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Âç¤Ê¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°û¿©¥¾¡¼¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¿©¤òÁª¤Ö³Ú¤·¤ß¤¬¤è¤êÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYËÌ´Û¡×½ÐÅ¹96Å¹ÊÞ¡Ê9·î16Æü¸½ºß¡Ë
¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYËÌ´Û1´ü¡×¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤äÂ¿ºÌ¤Ê¿·Å¹ÊÞ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë2´ü¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û¹¾ì¤¬Ìó3ÇÜ¤Î¹¤µ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤ë¡Ö²°Æâ·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥³¡¼¥È¡×¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤â¡ª 1´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ÆüËÜ°ì¤ÎÄêµÁ¡§2025Ç¯8·î¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´ºº¤è¤ê¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¶¨²ñ¡ØSCÇò½ñ2025¡Ù¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦»Ô¶èÄ®Â¼ÊÌSC°ìÍ÷¡×µºÜ¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾¡¼¥ó¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Î¤¦¤Á¡¢Å¹ÊÞÌÌÀÑ5ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î182»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤Ç³Æ»ÜÀß¤Î¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×¤ò¤â¤È¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¡Ë
¡Ê²èÁü¡§»°°æÉÔÆ°»º ¡¢CG²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¡ÊÅ´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë