¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎÁã¡£µåÂÎ¤ÇÎ©ÇÉ¤ÊÁã¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
Ï¢ÆüÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¥¯¥ÞÈï³²¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤òºÇ¤âÂ¿¤¯»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ëÌîÀ¸À¸Êª¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¯¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Á¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¿Í¸ýÆ°ÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏËèÇ¯20¿Í¤Û¤É¤¬¡Ö¥Ï¥Á»É¤µ¤ì¡×¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åý·×»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ï15¿Í¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¤Ï20¿Í¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤Ï21¿Í¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Ï18¿Í¤Î»à¼Ô¿ô¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î18¿Í¤Î»à¼Ô¤Î¤¦¤Á5¿Í¤Ï¡¢¡Ö²È¡ÊÄí¡Ë¡×¤¬È¯À¸¾ì½ê¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ï¥Á»É¤µ¤ì¡×¤¬¿È¶á¤Ê»ö¸Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
ËèÇ¯20¿ÍÁ°¸å¤¬¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë
²Æ½©Í¥°å»Õ¡¿¶áµ¦Ãæ±ûÉÂ±¡ÈéÉæ²ÊÉôÄ¹¡£1959Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹»ÈéÉæ²Ê¸¦µæ°÷¡¢Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÈéÉæ²Ê³Ø¹Ö»Õ¡¢½õ¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¡¢Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÈéÉæ²Ê³Ø¶µ¼ø¡£2025Ç¯¤è¤êÊ¼¸Ë°å²ÊÂç³Ø¸ùÏ«¶µ¼ø¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
¥Ï¥Á¤Î¶î½üºî¶ÈÃæ¤ä¡¢ÎÓ¶È½¾»ö¼Ô¤¬²¼Áð´¢¤ê¤äÈ²ºÎºî¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¡¢»àË´¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤äÅÐ»³¡¢ÇÀºî¶È¤äÄíÌÚ¤ÎÑòÄê»þ¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÉÝ¤¤¤Î¤¬¡Ö¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ô¤âÂ¿¤¤¡£Æ¨¤²¤Æ¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½±¤ï¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶áµ¦Ãæ±ûÉÂ±¡¤ÎÈéÉæ²ÊÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²Æ½©Í¥°å»Õ¤À¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂç¤Îº«Ãî¹¥¤¤Ç¡¢Á´¹ñ¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ø½Ð¤«¤±¤ÆÌî³°´Ñ»¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¥Þ¥À¥Ë¤ä¥Ò¥¢¥ê¡¢ÆÇ¥°¥â¤Ê¤É¤Î¡ÈÆÇÃî¡É¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÈéÉæ¼À´µ¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢¡ÈÆÇÃîÀèÀ¸¡É¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¡£¼«¤é»É¤µ¤ì¤Æ¤«¤æ¤ß¤äÄË¤ß¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ÇÎÅ¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê²Æ½©°å»Õ¤¬¡¢Ãî¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÈéÉæ²Ê°å¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Âç·¿¿Þ´Õ¡ØDr.²Æ½©¤ÎÎ×¾²¿Þ´Õ Ãî¤ÈÈéÉæ±ê ²þÄûÂè2ÈÇ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¢Gakken¡Ë¤À¡£
Ãî¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÃî¤Ë¤è¤ëÈéÉæ±ê¤ÎÎ×¾²Åª¤ÊÆÃÄ§¡¢¼£ÎÅ¤ÈÂÐ±þ¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥Ï¥ÁÎà¤Ç¤Ï¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎËÉÙ¤Ê¼ïÎà¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Þ´Õ¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¤³¦ºÇ¶²¤Ï¡Ä
¡Ö¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤Ï¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á²Ê¥¹¥º¥á¥Ð¥Á°¡²Ê¤ËÂ°¤·¡¢¹ñÆâ¤ËÌó16¼ïÎàÀ¸Â©¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤È¡Ö¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¡¢¡Ö¥³¥¬¥¿¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£À¸ÂÖ¤äÁã¤òºî¤ë¾ì½ê¡¢¹¶·âÀ¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â´í¸±À¤Î¹â¤¤¼ïÎà¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¼Ì¿¿º¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡¢¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡¢¥¯¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡¢¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡¢¥³¥¬¥¿¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡£¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤µ¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó°Û¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
¡ÖÂç·¿¤Î¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥¬¥¿¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ä¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ï¡¢Áã¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¼ï¤Ç¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¿ôÉ´¤«¤é¿ôÀéÉ¤¤È¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¸ÄÂÎ¤¬ÈË¿£¤·¤Þ¤¹¡£Áã¤Î¾ì½ê¤Ï¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤ËÍí¤à¤¿¤á¡¢¤¦¤Ã¤«¤êµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¶á¤Å¤¤¤ÆÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²Æ½©°å»Õ¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤êÂÎ¤¬Âç¤¤¤¡£Æ¯¤¥Ð¥Á¤Ï27¡Á40mm¤Ç¡¢½÷²¦¥Ð¥Á¤Ï45mm¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎÃæ¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¤Ç¤¢¤ë¡£¹¶·âÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¤ª¤½¤í¤·¤¤¥Ï¥Á¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥¯¥Ì¥®¤Î¼ù±Õ¤Ë½¸¤Þ¤ë¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
Ê¬ÉÛ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äËÜ½£¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¢ÂÐÇÏ¡¢²°µ×Åç¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¡¢²Æì¤Ë¤ÏÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»¨ÌÚÎÓ¤Î¼ù±Õ¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢¥»¥ß¤ä¥¤¥â¥à¥·¤Ê¤É¤Îº«Ãî¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ê¤É¤Î¥Ï¥ÁÎà¤ÎÁã¤ò½±¤Ã¤Æ¤¨¤µ¤Ë¤¹¤ë¡£
Áã¤Ï¡¢ÎÓ¤ÎÃæ¤äÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤¢¤¼Æ»¤Î²£¡¢Èª¤Î¼þ°Ï¤Ê¤É¤Î¡ÖÅÚÃæ¡×¤Ëºî¤é¤ì¤ë¡£¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Æ¬¤ä´é¡¢¼ê¤Ê¤É¡¢Ïª½ÐÉô¤ò¹¶·â¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢»É¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¡£
ÅÚ¤ÎÃæ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎÁã¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
¡Ö¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎÁã¤ÏÅÚ¤ÎÃæ¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤¿¤áÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤º¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºî¶ÈÃæ¤ä¡¢¥¥Î¥³ºÎ¤ê¡¢»³ºÚºÎ¤ê¤Ê¤É¡¢ÅÄÈª¤äÎÓ¤ÎÃæ¤Ë¤´¤½¤´¤½Ê¬¤±Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÎÓ¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÈï³²¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Áã¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ë¤âºî¤é¤ì¤ë
¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ï¡ÖÅÚ¤ÎÃæ¡×¤ËÁã¤òºî¤ë¤¬¡¢¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤È¥³¥¬¥¿¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÏÌÚ¤Î»Þ¤Ê¤É¡È¶õÃæ¡É¤Ëºî¤ë¡£¥¹¥º¥á¥Ð¥ÁÎà¤Ï¡¢ÎÓ¤äÅÄÈª¤Î¤Û¤«¡¢¿Í²È¤ÎÄí¤ä¸ø±à¤Ê¤É¡¢¿Í¤¬Êë¤é¤¹¾ì½ê¤Ë¤âÀ¸Â©¤¹¤ë¡£»³´ÖÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤âÁã¤Ïºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡£ÂÎÁ´ÂÎ¤Ë²«¿§¤ÎÌÓ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
¡Ö¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¡¢ÂÐÇÏ¡¢²°µ×Åç¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ë¡£ÂÎÄ¹¤Ï17¡Á28mm¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Ë²«¿§¤ÎÌÓ¤¬Ì©À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í²È¤Î¸®²¼¤äÌÚ¤Î»Þ¡¢¶¶¤Î²¼¡¢²°º¬Î¢¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ËÁã¤òºî¤ë¡£È¯Ã£¤·¤¿Áã¤Ë¤Ï¡¢1000É¤°Ê¾å¤Î¸ÄÂÎ¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¶·âÀ¤¬¶¯¤¯¡¢Áã¤Ë¿¶Æ°¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¶½Ê³¤·¡¢Â¿¿ô¤Î¸ÄÂÎ¤¬¿Í¤ò½±¤¦¡£¹õ¤¤ÉôÊ¬¤ò¹¶·â¤¹¤ë½¬À¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢Æ¬Éô¤äÌÜ¤Î¶á¤¯¤ò»É¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥¬¥¿¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç¸«¤é¤ì¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤âÀ¸Â©¤¹¤ë¡£ÂÎÄ¹¤Ï21¡Á29mm¤È¡¢¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£
Áã¤Ï¡¢¸ø±à¤ä¿Í²È¤ÎÄí¡¢»¨ÌÚÎÓ¤Ê¤É¤ÎÄãÌÚ¤Î»ÞÀè¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Èæ³ÓÅª¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À¼Á¤À¤¬¡¢Äí¤Î¼êÆþ¤ì¤Ê¤É¤Çµ¤¤Å¤«¤º¿¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹¶·â¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹õ¿§¤Ç10¡Á15mm¤È¾®·¿¤Î¡Ö¥¯¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×¤Ï¡¢¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÅÚ¤ÎÃæ¤ËÁã¤òºî¤ë¼ï¤À¡£¹¶·âÀ¤Ï¼å¤¤¤¬¡¢Ìî³°³èÆ°Ãæ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º»É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¸©¤ä´ôÉì¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÍÄÃî¤äéì¤¬¿©ÍÑ¤ÎÄÁÌ£¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£
É®¼Ô¤âÍÄÃî¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¶Ã¤¡¢¥Ï¥Á¤Ë¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£
Âç¤¤µ¤âÁã¤Î¾ì½ê¤â°Û¤Ê¤ë¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡£Áø¶ø¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¹¥º¥á¥Ð¥ÁÂÐºö¤Ï¡Ö½±¤ï¤ì¤ëÁ°¤¬´Î¿´¡×
¡Ö¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ï¥Á¤¬¡¢¥«¥Á¥«¥Á¤È²»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤éÃí°Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ï¥Á¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë½Ð¤¹²»¡£»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸å¤º¤µ¤ê¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤òµî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¸«Ä¥¤êÌò¤Î¥Ï¥Á¤Î·Ù²ü²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤òÀÅ¤«¤ËÎ¥¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯Æ¨¤²¤ë¤³¤ÈŽ£¤È²Æ½©°å»Õ¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤¬¹¶·â¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤ë¡Ø¹¶·â¥Õ¥§¥í¥â¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó½¸¤Þ¤ê¡¢Âç·²¤Ç½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼¡¡¹¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÂÈô¤Ó¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ÈÆ¨¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤â½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Á´Â®ÎÏ¤ÇÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡×
Áã¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥Ï¥Á¤ÏÄü¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹¶·âÀ¤¬¶¯¤¯Âç·²¤Ç½±¤¦¥¥¤¥í¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤Ä¤³¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ö½±¤ï¤ì¤ëÁ°¤¬´Î¿´¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ï¹õ¤¤¿§¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥Á¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¶á¤Å¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤äÉþ¤òÇò·Ï¤äÌÀ¤ë¤¤¿§¤Ë¤¹¤ë¡£¶¯¤¤¹á¤ê¤ËÉÒ´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹á¿å¤äÀ°È±ÎÁ¡¢½ÀÆðºÞ¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÆÃ¤Ë²Ö¤Î¹á¤ê¤Ï¥Ï¥Á¤ò°ú¤´ó¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£È©¤òÏª½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¹á¤ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢Ê®¼ÍÎÏ¤Î¶¯¤¤¥Ï¥ÁÀìÍÑ¤Î»¦ÃîºÞ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥ÁÆÇ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Èø¤ÎÃ¼¤«¤é±Ô¤¯¿¤Ó¤ë¤Î¤¬ÆÇ¿Ë¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥¹¤Î»ºÍñ´É¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÇ¿Ë¤Ï¥á¥¹¤À¤±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÇ¿Ë¤ò½Ð¤¹¥ª¥ª¥¹¥¹゙¥á¥Ï゙¥Á¡Ê¼Ì¿¿¡§²Æ½©Í¥°å»ÕÄó¶¡¡Ë
Æ¯¤¥Ð¥Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥á¥¹¤Ç¡¢¸òÂå¤Ç¤¨¤µ¤òÃµ¤·¤ÆÁã¤ò¼é¤ë¡£Áã¤Ë´í³²¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë³°Å¨¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤È¡¢¹¶·â¤·¤ÆÈ©¤Ë¤Ö¤¹¤Ã¤È¿Ë¤ò»É¤·¡¢ÆÇ±Õ¤òÃíÆþ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ä¥¢¥·¥Ê¥¬¥Ð¥Á¤ÎÄ¹¤¤ÆÇ¿Ë¤Ï¡¢»É¤µ¤Ã¤Æ¤âÈéÉæ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¸ÄÂÎ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÆÇ¿Ë¤ò»É¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»É¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¡£ÀÖ¤¯¤Ê¤ê¼ð¤ì¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ¾Æü¤Û¤É¤Ç·Ú²÷¤¹¤ë¡£»à¼Ô¤¬½Ð¤ë¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ë¤è¤ëÈ¿±þ¤È¤Ï»×¤¨¤ºÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥Ï¥ÁÆÇ¼«ÂÎ¤Î»É·ã¤Ë¤è¤ëÈ¿±þ¡×¤À¡£
¿ÍÀ¸¤Ç¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢1¡Á2¥«½êÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶É½ê¤òÎä¤ä¤·¤ÆÌô¤òÅÉ¤ë¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·²áµî¤Ë¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ÁÆÇ¤Î´¶ºî¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¾ì¹ç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¡£²áµî¤Ë¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤òµ¯¤³¤¹¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºîÍÑ¤¬»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÇ¤Î¶¯¤µ¤Ç»à¤Ì¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
ÆÇ¥Ø¥Ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÇ¤½¤Î¤â¤Î¤¬´í¸±¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ï¥ÁÆÇ¡×¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬´í¸±¤Ê¤Î¤À¡£¤è¤¯¡Ö¥Ï¥Á¤Ë2²ó»É¤µ¤ì¤ë¤È»à¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÊÎëÌÚ ¤æ¤¦»Ò ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë