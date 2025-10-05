°ß¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ç90¡ó¤ò¡ÈÀºÌ©¸¡ººÁ÷¤ê¡É¤Ë¤¹¤ë°ÆÁ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÌîÊü¤·¡Ä¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÉÂ±¡¤¬ÀÖ»ú¤Ë´Ù¤ë¡Ö°åÎÅÀ©ÅÙ¤Î°Ç¡×
ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤Ï³«¶È°åÍ¥¶ø¤Î
¿ÇÎÅÊó½·¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿
¡¡°åÎÅÊø²õ¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°åÎÅ¤Î¸úÎ¨²½¤òÁË»ß¤·¡¢³«¶È°å¤ËÍÍø¤Ê¿ÇÎÅÊó½·ÂÎ·Ï¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤ÎÀÕÇ¤¤â½ÅÂç¤À¡£
¡¡ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤È¤¤¤¦¤È¡¢°å»ÕÁ´ÂÎ¤ÎÂåÉ½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°å»Õ²ñ¤Ï³«¶È°å¤¬Ãæ¿´¤ÎÃÄÂÎ¤À¡£¶áÇ¯¤ÏÉÂ±¡¶ÐÌ³°å¤â½êÂ°¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´´Éô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º³«¶È°å¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÇÎÅÊó½·¤Î²þÄê¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤ÎÃæ±û¼Ò²ñÊÝ¸±°åÎÅ¶¨µÄ²ñ¡ÊÃæ°å¶¨¡Ë¤ä°åÎÅÀ¯ºö¤òº¸±¦¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿³µÄ²ñ¤Ê¤É¤Ë¤âÆüËÜ°å»Õ²ñ¤ÎÂåÉ½¤¬»²²Ã¤·¡¢Ä¹Ç¯¡¢¼ç¤Ë³«¶È°å¤ò¼é¤ëÃÄÂÎ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ãæ°å¶¨¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë°åÎÅÈñ¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤¬ËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤É¤³¤«¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ð¸îÎÅÍÜ·¿ÉÂ±¡¤ò´ÊÃ±¤ËÇÑ»ß¤ÎÊý¸þ¤Ø¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢È¯¸ÀÎÏ¤Î¼å¤¤½¸ÃÄ¤Ï¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¿ÇÎÅ½ê¤Î³«¶È°å¤ËÍÍø¤Ê¿ÇÎÅÊó½·¤Ï»Ä¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢³«¶È°å¤Î¥á¥¤¥ó¼ýÆþ¤È¤Ê¤ë³°Íè¤Î¿ÇÎÅÎÁ¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤è¤ê¤â¿ÇÎÅ½ê¤Î³«¶È°å¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤ÏÊÑ¤ÊÊ¿Åù¼çµÁ¤ÎÅÀ¿ô¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
