¾ï¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥ê¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ°ìÇ¯¡£¾¯¤·¤º¤ÄÍ§¿Í¤â¤Ç¤¡¢²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤À¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¸ì³ØÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Ø¥é¥Ø¥é¾Ð´é¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÍ§¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¡×¡Öº£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤í¡×¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¤Ï½Å¡¹Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¾¤¬µÙ¤Þ¤é¤ºÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éº£Æü¤ÏÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¤è¤¦¡Á¤È¤«¡¢¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤Í¤Èð÷¤¯¤À¤±¤Ç¤â²ñÏÃ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ï»ä¤ËÍý²ò¤È¡¢¤½¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¾ï¤Ëµá¤á¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£¤ä½¡¶µ¤ÎÏÃ¤â¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×ÆüËÜ¸ì¤Ç¤âÅú¤¨¤Å¤é¤¤ÆâÍÆ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¿¦¶È¤âÇ¯Îð¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¿Í¤¿¤Á¤È
½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¶ÃØ³¤Î»ö¼Â
¡¡¸·¤·¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤ÎÄÉµÚ¤«¤é¾¯¤·Æ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖBumble¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¡£¤¤¤ï¤æ¤ë½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÏÍ§Ã£¥â¡¼¥É¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Îø°¦ÌÜÅª¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â½ã¿è¤Ë½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿¦¶È¤âÇ¯Îð¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¿Í¤È¥«¥Õ¥§¤·¤¿¤ê¡¢»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£½éÂÐÌÌ¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤ë»ö¼Â¤Ë¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤â¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤È¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÎÁÍý¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤È¤¡£
