º´µ×´ÖÂç²ð¡õÆüÂ¼Í¦µª¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î°Õ³°¤ÊÎò»Ë¤Ë¾×·â¡ª¡Ö¤¨ー¡ª¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×

º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡¡¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡Ê½µÅÚÍË23»þ30Ê¬～¡Ë¡£
10·î4Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡©¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
º£²ó¿¼·¡¤ê¤·¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¡¢LINE¥ê¥µー¥Á¤¬Á´¹ñ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤ËºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡×Ä´ºº¤ÇÆ²¡¹¤ÎÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬ºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ðー¥¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¡¦¥Ðー¥¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¶È³¦¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¹õÎò»Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ä¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢£ÁÏ¶ÈÅö½é¤Ï¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿!?
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¡È¼«¾ÎÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¡É¤³¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¸¦µæ²È¤ÎMB¡£¤½¤·¤Æ½µ5¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í°¦¹¥²È¤À¤È¤¤¤¦ÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬Ã´Åö¡£µ×ÊÝ¤Ï½ê»ý¤¹¤ëÉþ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤À¤È¤¤¤¦¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤Ö¤ê¤À¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡È¥À¥µ¤¤Éþ¡á¥æ¥Ë¥¯¥í¡É¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ëµ×ÊÝ¡£¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤¢¤Ã¤¿¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡ª¡×¡ÖÀÎ¤Ï¡Ø¤ªÁ°¥æ¥Ë¥¯¥íÃå¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤ÎÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëº´µ×´Ö¡£¤½¤ó¤Êº´µ×´Ö¤Ï¡ÖËÍ¤â²¼Ãå¤È¤«¥æ¥Ë¥¯¥í!!¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½ºß¤â¥æ¥Ë¥¯¥í¾¦ÉÊ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüÂ¼¤â¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Í～¤¢¤Ã¤¿¤Í～¡×¡Ö¡Êº£¤Ï¡Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ø¤½¤ì¥æ¥Ë¥¯¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡Ë¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¤¥áー¥¸¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
1984Ç¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë°áÎÁÉÊÅ¹¤È¤·¤Æ¹Åç»Ô¤ÎÎ¢Ï©ÃÏ¤Ç»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¡£¼Â¤ÏÅö»þ¤ÎÅ¹Ì¾¤Ï¡ØUNIQUE CLOTHING WAREHOUSE¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë°ÊÁ°¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡ÖNIKE¡×¤ä¡Öadidas¡×¤Ê¤É¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¨ー¡ª¡¡¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¥µ¥¯¥Ò¥à¡£¤½¤Î¸å¡¢½ù¡¹¤Ë¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¡¢¸½ºß¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ò°·¤¦·Á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ1998Ç¯¤Ë¼óÅÔ·÷½é¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¸¶½É¤Ë¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤È¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÌ¾¤¬À¤¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡£¡È¥Õ¥êー¥¹¡É¤ÎÈ¯Çä¤À¡£
¥Õ¥êー¥¹¤ÏÅö»þ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç1Ëü±ß°Ê¾å¤¬Áê¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï1,900±ß¤È¤¤¤¦Ä¶Äã²Á³Ê¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¿ôËüËçÇä¤ì¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¥Õ¥êー¥¹¤Ï2,600ËüËç¤ÎÈÎÇä¤òµÏ¿¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤É¤³¤í¤«¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüÂ¼¤Ï¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤¢¤Îº¢¡¢¥Õ¥êー¥¹Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤·¤«¤â°Â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï³×Ì¿¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÎò»Ë¤ò3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡£
¢£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡È¥À¥µ¤¤¡É¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿µßÀ¤¼ç¡ÖJIL SANDER¡×
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ý¥Ô¥å¥éー¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¥ì¡×¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÃå¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊÉÔÌ¾ÍÀ¤Êßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¡¢º£¤ÎÃÏ°Ì¤Þ¤ÇºÆ¤Ó¾å¤êµÍ¤á¤¿¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJIL SANDER¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Àー¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡ËJ¡×¤È¤¤¤¦¥·¥êー¥º¤ÎÃÂÀ¸¡£¥»ー¥¿ー¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¡¢¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁÇºà¤ËÂÐ¤·¤Æµæ¶Ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢ÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤½¤Î»ÑÀª¤«¤é¡ÈÅ´¤Î½÷¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬¡ÈÎÌÈÎÅ¹¤Î¾ÝÄ§¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ã¤ÆÁÇºà¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í!?¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈMB¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¡¢¥µ¥¯¥Ò¥à¤Ï¡Ö¤Ø¤§～¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥æ¥Ë¥¯¥í»Ë¾åºÇÂç¤Î¹õÎò»Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÌîºÚ»ö¶È
¡È¥Õ¥êー¥¹¥Õ¥£ー¥Ðー¡É¤Ç¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¡£ÃæÅÓºÎÍÑ¤ÇÆþ¼Ò¤·¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¿·´ë²è¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Í®ÌÚ»á¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡È¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÌîºÚ¤òÇä¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ö¶È¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ç¯È¾¤ÇÌîºÚ»ö¶È¤ÏÌó30²¯±ß¤ÎÂçÀÖ»ú¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ª¡¡Â»³²¤¬¡ª¡×¤ÈÀïØË¡£ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤í¤¤¤íÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤â¤Í¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í»Ë¾åºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¤ËÆ±¾ð¤¹¤ëÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥æ¥Ë¥¯¥í¾¦ÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤Ï!?
¤½¤ó¤ÊäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¥Ñー¥«¤Ç¤Ï¡¢Î¢Â¦¤À¤±ÁÇºà¤òÊÑ¤¨¤Æ´¥¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Õー¥É¤òÆó½Å¤Ë¤·Î©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò±é½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Îー¥º¥Ñ¥Ã¥É¤òÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤â¡£Â¾¤Ë¤â¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î°ìÃå¤¬ºî¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖUTme!¡×¤À¡£º£²ó¥µ¥¯¥Ò¥à¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖUTme!¡×¤òÂÎ¸³¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÀ©ºî¤·¤Æ¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
´°À®ÉÊ¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¶»¤ËÂç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¸ß¤¤¤Î´é¤ò¸«¤ÆÂçÇú¾Ð¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤â¤¦¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÀ³Ê½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤Èº´µ×´Ö¤â¤´Ëþ±Ù¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡È¿ä¤·¡É¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¯¥Ò¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó¤ò´Þ¤àÆÃÊÌÈÇ¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù
Ëè½µÅÚÍË 23:30～23:55
¢¨ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
