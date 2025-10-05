¡ÖÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×¡È¸¸¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡É¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¥É¥¤¥Ä²¦¼ÔÁê¼ê¤ËÊ³Æ®¤·¤¿Æ²°ÂÎ§¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¤Çµ¡ÉÒ¤ËÆ°¤¤¤¿¡×
¡¡Æ²°ÂÎ§¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¸½ÃÏ10·î£´Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè£¶Àá¤Ç°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ë²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£³¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î10Ê¬¤ËÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢GK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯ËÉ¤¬¤ì¤ë¡£¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥¸¥ã¥ó¡á¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢Æ²°Â¤¬¥Ï¥ó¥É¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ë¤âºÝ¤É¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÉ¾¤·¤¿µ»ö¤Ç¡Ö°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÆ²°Â¤òÁª½Ð¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ£É¾¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¤Çµ¡ÉÒ¤ËÆ°¤¤¤¿¡£½øÈ×¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Î¥¤¥¢¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊÆ²°Â¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¸¸¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Î¾ìÌÌ¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈà¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡×
¡¡Æ²°Â¤Ï¤³¤Î¸å¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ²°ÂÎ§¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¸¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡ª
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î10Ê¬¤ËÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢GK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯ËÉ¤¬¤ì¤ë¡£¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥¸¥ã¥ó¡á¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢Æ²°Â¤¬¥Ï¥ó¥É¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÉ¾¤·¤¿µ»ö¤Ç¡Ö°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÆ²°Â¤òÁª½Ð¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ£É¾¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¤Çµ¡ÉÒ¤ËÆ°¤¤¤¿¡£½øÈ×¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Î¥¤¥¢¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊÆ²°Â¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¸¸¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Î¾ìÌÌ¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈà¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡×
¡¡Æ²°Â¤Ï¤³¤Î¸å¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ²°ÂÎ§¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¸¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡ª