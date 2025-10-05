¡Ö´Ú¹ñÀï¤Ï¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¢ÆüËÜÀï¤Ï¥¦¡¼¥´¡×¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï´Ú¹ñÀï¤Ç¼çÎÏ¤òµ¯ÍÑ¤«¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡È¹µ¤¨ÁÈ¡É½Ð¾ì¤Î·üÇ°¤â¡Ä
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°£¶°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢10·î¤Î¥¢¥¸¥¢±óÀ¬¤Ç10Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¢14Æü¤ËÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¢¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡Ë¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¡Ê¤È¤â¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¡¢¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÌ¾¼ê¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¯ÍÑË¡¤À¡£
¡¡´Ú¹ñÀï¤ÈÆüËÜÀï¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤è¤ê¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤à¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤óÆüÄø¤äÁê¼ê¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë£²»î¹ç¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÈÀï¤¦¾ì¹ç¡¢½éÀï¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏ¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤â´Ú¹ñÀï¤Ç¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGlobo¡Ù¤Ï¡¢Àµ¼é¸î¿À¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤¬²ø²æ¤ÇÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿GK¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥½¥¦¥ë¤Ç¤ÎÂè£±Àï¤Ç¤Ï¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÂè£²Àï¤Ç¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¡¼¥´¤¬£²»î¹çÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡££±»î¹çÌÜ¤Ï¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤À¡×
¡¡¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÇÄ¹¤é¤¯³èÌö¤·¤¿¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡Ê¸½¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë29¥¥ã¥Ã¥×¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤ÎGK¤À¡£°ìÊý¤Î¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ë¤Þ¤ÀAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î»î¹ç¤Ë¼çÎÏ¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤«¤Ï¼«¤º¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ºÇÂ¿£¶ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¹µ¤¨ÁÈ¡É¤È¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿11¿Í¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä»ö¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹ë²Ú¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤¬ÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¡ª¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÍèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¡ª
¡¡
