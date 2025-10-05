¡ÚÅê»ñ¤Î¥×¥í5¿Í¤¬¥¬¥Á¸ø³«¡Û¥È¥é¥ó¥×Áê¾ì¤ÇÍð¹â²¼¤·¤Æ¤â¡ÖÊÆ¹ñ³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÏÇã¤¤¡ª
¡¡9·î25Æü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤È¤Ê¤ë4Ëü5754±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö¿·NISA¡×2Ç¯¤á¤Ç¡È¼Â¤ê¤Î½©¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Íµ¤¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊFP¡Ë¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ³ô¤ËÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡ÖÊÆ¹ñ³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ËÅê»ñÃæ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡½¡½¡£
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤ÎÁë¸ý¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËËè·î·è»»·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢À¥¸ÍÁáÈÞ¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëºé´ò¤µ¤ó¤À¡£¤¸¤Ä¤ÏÈà½÷¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼1µé¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ËÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤ò¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Êºé´ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡ºé´ò¤µ¤ó¤¬Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤ò´ð½à¤ËÁª¤ó¤À¡ÖeMAXIS Slim¡¡ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS¡õP500¡Ë¡×¡Ö³ÚÅ·¡¦VTI¡×¤À¡£
¡ÖÊÆ¹ñ³ô¼°¤ÎÅê¿®¤Ï¡¢iPhone¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊ¤Î¤è¤µ¤äÀ®Ä¹À¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë´ë¶È¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¤Ï²óÉüÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯Á°¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯100»Ø¿ôÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸·¿Åê»ñ¿®Â÷¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¤ÈÆ±»þ¤Ë2021Ç¯¤ÎÀ¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´ð½à²Á³Ê¤¬È¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢²óÉüÎÏ¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¤Æ¡£¿·NISA¤Ç¤Ï¹ØÆþÉÔ²Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏNISA¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤â¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ø¶âÍø¾å¾º¤Ç¤â¤¢¤ï¤Æ¤Ê¤¤½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÄ¶¾ï¼±¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ5000·ï°Ê¾å¤Î¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¿°æÈþÊæ¤µ¤ó¤â¡¢ºé´ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¡ÖÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS¡õP500¡Ë¡×¤È¡¢¡ÖÁ´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²áµî¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ³ô¤è¤ê¤â¹â¤¤±¿ÍÑ±×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë³°¹ñ³ô¤Î¤Û¤¦¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë³°¹ñ³ô¼°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Ê¬ÇÛ¶â¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯Ê£Íø±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿®Â÷Êó½·¤Ê¤É¤Î·ÐÈñÎ¨¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¿°æ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¸µÇÐÍ¥¤Ç¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô1600Ëü²óÄ¶¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëFP¡¦°æ¾å¥è¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÊ¬»¶Åê»ñ¤Î´ðËÜ¤Ï¹ñºÝÊ¬»¶Åê»ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ô¼°¤Î»ñ»º¤Ï¡Ø³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¡¢Åê»ñ´Ä¶¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡È³ÚÅ·¥·¥ê¡¼¥º¡É ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿Î¨¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê°æ¾å¤µ¤ó¡Ë
¡¡Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¸Ä¿Í¸ÜµÒ¤ÎÅê»ñÁêÃÌ¤òÃ´Åö¤·¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë²È·×¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼°æ±Ñ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ØÏ¢´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤Î¡ÖiFreeNEXT NASDAQ100¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·¶½»Ô¾ì¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëÅê¿®¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊÂ¼°æ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÆüËÜÃæ¾®´ë¶ÈDC»Ù±ç¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤â¤¢¤ëFP¤ÎËö¼¡¤æ¤¦¤¸¤µ¤ó¤â¡Ö¼ÂÀÓ½Å»ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÊÆ¹ñ³ô¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£»Ô¾ìÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖGAFA¤äNVIDIA¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÀ®Ä¹´ë¶È¤ò¥³¥¢¤Ë¡¢²áµî¤Î¼ÂÀª¤ò¸«¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¤¤¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äAI´ØÏ¢¤Ê¤É´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê³ô¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê»ñ´ü´Ö¤Ï70ºÐ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏÇ¯Î¨10¡ó°Ê¾å¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼ÂÀÓ¡¢Ì¤ÍèÀ¡¢±¿ÍÑÎò¤Ç¤¹¡£¤³¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤è¤ê¤â¹â¤¤±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËö¼¡¤µ¤ó¡Ë
¡¡º£²ó¡¢¼èºà¤·¤¿FPÁ´°÷¤¬¥¬¥Á¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÆ¹ñ³ô¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¤¬¡¢4·î¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç³ô²Á¤¬ÂçÉý¤Ë²¼Íî¡£²áµî¤Ë¤â2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂçË½Íî¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢³ô²Á¤¬Íð¹â²¼¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢NISA¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ³ô¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¡ÖÇã¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ð½à²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¸ý¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÑÆ°Éý¤¬Âç¤¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å²¼¤ËÇÈ¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢´ð½à²Á³Ê¤¬Äã¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤âÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ý¿ô¤òÂ¿¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤¬Íð¹â²¼¤¹¤ë¤«¤é¤¹¤°¤Ë¼êÊü¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¡£¤³¤ì¤¬Ä¹´üÅê»ñ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²áµî¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¶âÍ»´íµ¡¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤º¤ì²óÉü¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Êºé´ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡Ê¿°æ¤µ¤ó¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÂçÉý¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÇã¤¤Áý¤·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇã¤¤Áý¤·¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢NISA¸ýºÂ¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤ºËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÏÈ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¸ýºÂ¤Ç¤âÇã¤¤Áý¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤ËNISA¤ÇÄ¹´üÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ï¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡ÊÊÑÆ°Éý¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¯ÍøÂ©¡¦ÇÛÅö¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë»ñ»º¤ËÍÂ¤±ÂØ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÊ¿°æ¤µ¤ó¡Ë
¡¡Â¼°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·¶½»Ô¾ì¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢´ð½àÉ¾²Á³Û¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ÇËè·î¹ØÆþ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸ý¿ô¤òÇã¤¨¤ë¤Ö¤ó¹¥ÅÔ¹ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÅê»ñ¤Ê¤Î¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÊÆ¹ñ³ô¡×¤Ë°ìÅÀ½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐºö¤âÉ¬Í×¤À¡£ºé´ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¿ÍÀ¸¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤ÇÊÆ¹ñ³ô¤ò½ü¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤ä¿·¶½¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÆ¹ñ³ô¤ÎÈæÎ¨¤À¤±¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°ì¹ñ½¸Ãæ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íø±×¤òÁÀ¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÅê»ñ²È¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤â¤·¤í¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¯³Û¤«¤é¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êºé´ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡Â¼°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É³ô¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎNISA¸ýºÂ¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ø¥¤¥ó¥É³ô¡Ù¤ÎÅê¿®¤¬¤³¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¤¥ó¥É³ô¡Ù¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¡¢Ä¹´ü¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¤¤Û¤¦¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡ÊÂ¼°æ¤µ¤ó¡Ë
¡¡°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀè¿Ê¹ñ¥ê¡¼¥È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ê½ü¤¯ÆüËÜ¡Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÄ·ô¤Ï¡¢¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤Ï¹ñÆâºÄ·ô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ±ß¤òÂ¿¤¯»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤áÀè¿Ê¹ñºÄ·ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ²È¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÄÌ²ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°æ¾å¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥×¥í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£³ô²Á¤¬Ë½Íî¤·¤Æ¤âÇä¤é¤º¡¢µÕ¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ³ô¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÇã¤¤Áý¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¤ÏÊ¡ÂÞ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡£Á´Éô¤¬ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤ªÆÀ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¹¡£
¡ØS¡õP500¡Ù¤ä¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢Íø±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤ÏÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢Íø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ë½Íî¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¾ì¤ÎÊÑÆ°¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¤ËÎäÀÅ¤ËÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡Êºé´ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡Ë½Íî¤Î¤È¤¤³¤½¡ÈÇã¤¤¡É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¼Ì¿¿¡¦ÌÚÂ¼Å¯É×¡Êºé´ò¡Ë