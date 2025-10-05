Ãæ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ä±ÒÀ±¤ò¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¸úÎ¨Åª¤ËÀ½Â¤¡×¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»²¹Í¾ÃÂ©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹á¹Á±Ñ»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤Î¿·¤¿¤ÊÀ½Â¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤é¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤¬¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½Â¤³×Ì¿¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ä±ÒÀ±¤ò¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¸úÎ¨Åª¤ËÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤Êý¼°¤Ï¡ÖºÇ½ªÁÈÎ©¥×¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¡¼¥óÀ¸»ºÊý¼°¡×¤Î¸¶Â§¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿ÉÊ¼Á¤äÄã¥³¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤Å¬±þÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ°Æ»ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤è¤ëÀÑºÜÎÌ¤Ï2045Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯´Ö17Ëü¥È¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê±§ÃèÀ½Â¤¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¹ñ¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤¤Ï½¾Íè¡¢¡Ö¥×¥Ã¥·¥å·¿¡×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÂÇ¤Á¾å¤²Í½Â¬¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃÙ±ä¤äºß¸Ë¤ÎÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥ë·¿¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¤½¤ì¤òº¬ËÜ¤«¤éÊ¤¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÁÈÎ©¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢¼ûÍ×Í½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉôÉÊ¤òÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤À¤±¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤«¤é°ú¤¼è¤ë¡£¥È¥è¥¿¤Ï20À¤µªÈ¾¤Ð¤Ë¤³¤ÎÊý¼°¤òÀè¶îÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢ÌµÂÌ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¸úÎ¨À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥ê¡¼¥óÀ¸»ºÊý¼°¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤Ïº£¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤È±ÒÀ±¤ÎÀ½Â¤¤ËÆ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î³ÆÃÊ³¬¤Ï¡¢²¼Î®¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¿®¹æ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß²ÔÆ¯¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ÒÅ·²Êµ»½¸ÃÄ¡ÊCASC¡Ë¤ÎºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¦¹ñ·Ä¡Ê¥ï¥ó¡¦¥°¥ª¥Á¥ó¡Ë»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´ûÂ¸¤ÎÀ½Â¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÂÎ·ÏÅª¤«¤ÄÇË²õÅª¤ÊÊÑ³×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È7·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿µ¡³£¹©³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
²áµî¿ô½½Ç¯´Ö¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤È±ÒÀ±¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤Çºî¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÃÃíÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±ÒÀ±·²¤äºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥í¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î¿¦¿Íµ»¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²¦»á¤È¤½¤ÎÆ±Î½¤é¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê±§Ãè³«È¯¶¥Áè¤ÏÆÃÃíÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤«¤éÊ£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¿®ÍêÀ¹â¤¯ÊÂ¹Ô¤·¤Æºî¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤¬°Ü¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¡¢¹âÉÑÅÙ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÈµðÂç¤Ê±ÒÀ±·²¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÈÄ¥²ÄÇ½¤ÇÈ¿Éü²ÄÇ½¤«¤Ä½ÀÆð¤ÊÀ½Â¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»þÂå¡×¤À¡£
ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ7000´ð¤òÄ¶¤¨¤ë±ÒÀ±¤òµ°Æ»¾å¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¹©¶È²½À¸»º¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¦»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì´ë¶È¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤è¤ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²½¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ÎÃæ¤Ç¹ñÍ´ë¶È¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î²þ³×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥Ú¡¼¥¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë