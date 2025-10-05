EXILE ATSUSHI¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶ìÇº¤ò¹ðÇò¡¡¡ÈÀÕÇ¤´¶¡É¤È¡È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡É¡¡
EXILE ATSUSHI¤µ¤ó¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Ìó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°µÙ»ß¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶ìÇº¤ä¡¢´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2001Ç¯¤ËEXILE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï6Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ATSUSHI¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯4·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯9·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ATSUSHI¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìó1Ç¯È¾¤ÎµÙÍÜÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹´ü
2Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ATSUSHI¤µ¤ó¡£µÙÍÜ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê²Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÀÕÇ¤´¶¡É¤È¡È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈEXILE¤ÎATSUSHI¡É¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢ÅÏ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ä¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¾å¤Ç¤Î°Õ¼±¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÙÍÜÃæ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ATSUSHI¤µ¤ó¡£8Ç¯Á°¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤È¤ÎºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ðÇò¡£°ì»þ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×Éã¤ÎÉÂ¾²¤Ç¤Î»Ñ¤Ë¡¢ATSUSHI¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ´¶¤¸¤¿²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÂç¤Î°¦¤È¡¢¶ì¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½Êú¤¯¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÌÀ¤ë¤¤»×¤¤¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ATSUSHI¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç5Æü¤Î¸á¸å10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£