ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¡¡3¼ºÅÀ´°Åê¤â15¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡Ä2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡Åö³Î¤â¡ÖÁ´Á³¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à0¡½3¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤¬¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯¡£¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤ÊÂôÂ¼¾Þ¤Îµ¬Äê¤Ç¤¢¤ë15¾¡¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¤¬¡¢8²ó´°Åê¤â7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç8ÇÔÌÜ¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔ±¿¤â¤¢¤ë¤¬¡ÖÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤À¤·¡¢Éé¤±¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÉé¤±¤¿¡£¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ë¥½¥È¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢7²ó¤ÏÃÓÅÄ¡¢º´Æ£¡¢»³ËÜ¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¥¨¡¼¥¹¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£¤À¤¬¡¢8²ó¤Ë¹âÉô¤Î±¦ÍãÀþÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤È¡¢¼«¿È¤ÎË½Åê¤Ç2¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¿·¾±´ÆÆÄ¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿15¾¡¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â2¡¦52¤ÇÂôÂ¼¾Þ¤Îµ¬Äê¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ëµ¬Äê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤Ï27ÅÐÈÄ¡¢195Ã¥»°¿¶¡¢¾¡Î¨¡¦636¤Î3¹àÌÜ¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¤¬¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¡Ê15¾¡¤Ï¡Ë¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊËÉ¸æÎ¨¡Ë2¡¦50¤âÄ¶¤¨¤¿¤·¡¢14¾¡¤À¤·¡¢Éé¤±¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤ÆÍ¥¾¡¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤È2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ò¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¤¬¡ÖÁ´Á³¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤ì¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ëµ¡²ñ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢Ãæ6Æü¤Ç11Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¤Ë¸þ¤«¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¡Ö½éÀï¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤È¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç¿´¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢83¾¡57ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¾¡¤¹¤ê¤ã¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¡£ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï95¡Ê¾¡¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤ÏCS¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Àï¤¦¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤â°ËÆ£¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤ä¤êÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë