¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¡¼«¿ÈºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡Ö¼«¿®¡×¶»¤ËCS½éÀèÈ¯¤Ø¡Ö¼¡¤ÏÆüËÜ°ì¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬4Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿´µ»ÂÎ¤ÎÁ´¤Æ¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î13¾¡¤òµó¤²¤Æ¡¢¾¡Î¨¡¦722¤Ç¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¾¡Î¨¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CS¤Ç¤ÎÀèÈ¯·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Öº²¤ÎÅêµå¡×¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¡£
¡¡Âç´Ø¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÅêµåÎý½¬¤äÁö¤ê¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Î¤«¤ËCS¤ÏÀèÈ¯·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯Åêµå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¶»¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤ÎDeNA¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢2²ó2/3¤òÅê¤²1¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£CS¤Ç¤Ï22Ç¯¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ç4»î¹çÅê¤²¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¤ò¶¯²½¡£¡Öº²¤ÎÅêµå¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î13¾¡º¸ÏÓ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡¡Öº¸¸ª¤Ç¡¢¤¿¤á¡¢Äê¤á¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¡×
¡¡º£µ¨¡¢Âç´Ø¤Ï¤³¤ÎÆÈÆÀ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¿´µ»ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£½Õ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥à²þÎÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ä¾µå¤Ï140¥¥íÂæÃæÈ×¤Ê¤¬¤é¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Î¾å¤Ç¤Î¶¯¤µ¤¬Áý¤·¤¿¡£5·î17Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤«¤é¤Ï9Ï¢¾¡¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë13¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾¡Î¨¡¦722¤Ç¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¾¡Î¨¡Ê»ñ³Ê¤Ï13¾¡°Ê¾å¡Ë¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¸Ä¿ÍÌÜÉ¸¤Î13¾¡¤È¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¤Î¥À¥Ö¥ë¥´¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼¡¤Ï¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¤ÎÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÎÁê¼ê¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡£Âç´Ø¤ÏËÜµòÃÏ¤Çº£µ¨14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢9¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦30¡£ÇØÈÖ¹æ47¤Ë¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤òÂ÷¤µ¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¤Ï10¡¢11Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë3·³Àï¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÇÄ´À°ÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡ÖCS¤Ç¤âÆ±¤¸¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¤Ç¤è¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Åêµå¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡£½ÐÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë
¡¡¡û¡ÄÂç´Ø¤Ïº£µ¨¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï3»î¹ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.80¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï4»î¹ç3¾¡1ÇÔ¡¢Æ±1.73¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÎ¾¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÂÇ¼Ô¤Ï¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï¸µÆ±Î½¤Î¿åÃ«¤ËÂÇÎ¨.750¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¿ùËÜ¤ËÂÇÎ¨.500¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Î¾ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï·Ù²ü¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡£